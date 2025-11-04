Reklama
Najseksowniejsi żyjący mężczyźni 1985-2024. Kto zdobył tytuł przed Jonathanem Baileyem?

Kto dotychczas otrzymał to wyjątkowe wyróżnienie?
Sara Karmańska
Sara Karmańska
People fot. IMDb
Od 1985 roku magazyn People dorocznie wybiera jednego mężczyznę, któremu przyznaje tytuł najseksowniejszego żyjącego mężczyzny. Pierwszym aktorem, który został nagrodzony tym tytułem był Mel Gibson, po tym jak został gwiazdą dzięki występowi w oryginalnej trylogii Mad Max. W 2022 roku ten zaszczyt przypadł Chrisowi Evansowi, znanemu między innymi z roli Kapitana Ameryki w Marvel Cinematic Universe. Rok wcześniej wybrano inną gwiazdę MCU – Paula Rudda, który we franczyzie wciela się w Ant-Mana. Z kolei w 2023 roku najseksowniejszym żyjącym mężczyzną został Patrick Dempsey, dobrze znany między innymi z roli doktora Dereka Shepherda z serialu Chirurdzy. W 2024 roku na zwycięstwo zasłużył John Krasiński, który zagrał role w produkcjach takich jak Ciche miejsce, The Office czy Jack Ryan, a w 2025 roku na wyróżnienie mógł liczyć Jonathan Bailey znany z produkcji takich jak Bridgertonowie czy Wicked.

Na przestrzeni lat tytuł przypadał wielu aktorom, którzy łamali serca wielu fanek i fanów. Niektórzy z nich doświadczyli tego zaszczytu dwukrotnie – w tym gronie znaleźli się Brad Pitt, George Clooney, Johnny Depp i Richard Gere, który za pierwszym razem został wybrany w wyjątkowym wydaniu z 1993 roku, gdy zdecydowano się na przyznanie tytułu „najseksowniejszej żyjącej pary”. Aktor trafił wówczas na okładkę z nowo poślubioną żoną Cindy Crawford, z którą rozstał się rok później. Innym wyjątkowym rokiem był 1994, gdy magazyn People nie ogłosił najseksowniejszego żyjącego mężczyzny, ale później przyznano ten tytuł Keanu Reevesowi, choć nie dostał on wówczas zwyczajowej okładki.

Najseksowniejsi żyjący mężczyźni 1985 - 2024

Zobaczcie kto otrzymał tytuł najseksowniejszego żyjącego mężczyzny w latach 1985-2024. Jeśli przeglądacie ten artykuł na smartfonie to pamiętajcie o tym, żeby kliknąć w galerię – rozwiną się wtedy pełne zdjęcia i ich opisy.

Źródło: people.com

