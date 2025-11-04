Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Jedna bitwa po drugiej - kiedy premiera w VOD? Tym filmem zachwycały się gwiazdy kina

Małe zarobki, a ogromne szanse na Oscara. Jedna bitwa po drugiej, perełka z 2025 roku, którą zachwycali się chociażby Steven Spielberg i Martin Scorsese​, niedługo trafi na VOD. To może być szansa, by film wreszcie na siebie zarobił.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  leonardo dicaprio 
Jedna bitwa po drugiej
Jedna bitwa po drugiej materiały prasowe
Reklama

Pojawiła się informacja, że Jedna bitwa po drugiej pojawi się w VOD już 20 listopada 2025 roku. Na pewno ucieszy to osoby, którym nie udało się pójść na seans do kina. Dodatkowo, 20 stycznia mają trafić do sprzedaży wersje 4K UHD i Blu-ray. Będzie to dwa dni przed ogłoszeniem nominacji do Oscara, a jak wiemy, przewiduje się, że film zgarnie ich co najmniej kilka, chociażby za świetną rolę Leonardo DiCaprio. 

Jedna bitwa po drugiej - o czym jest film? 

Jedna bitwa po drugiej to thriller w reżyserii Paula Thomasa Andersona. Opowiada o grupie byłych rewolucjonistów, którzy łączą siły po latach, aby uratować córkę swojego towarzysza. W głównej roli obsadzono gwiazdę kina Leonardo DiCaprio. Film zadebiutował w kinach na świecie 24 września 2025 roku, jednak nie zarobił wiele. Variety niedawno napisało, że Warner Bros. może przez niego stracić ponad 100 milionów dolarów. Możliwe jednak, że zyska drugie życie dzięki streamingowi, usłudze VOD i Blu-Rayom.

Jedna bitwa po drugiej

arrow-left
Jedna bitwa po drugiej
fot. Ghoulardi Film Company // Warner Bros.
arrow-right

Jedna bitwa po drugiej - zachwyty i szanse na Oscara

Szczególnie, jeśli naprawdę zostanie obsypany nominacjami do Oscara. A szanse na to są duże. Filmem zachwycają się absolutnie wszyscy, od krytyków przez gwiazdy kina. Komplementów nie szczędzili chociażby Martin Scorsese („fascynujący i niezwykle zrobiony film, pełen niesamowitych kreacji aktorskich”), Steven Spielberg („O mój Boże, co za szalony film. [...] Pozwalasz nam się śmiać, a potem zamykasz nam usta”) czy Jennifer Lawrence („To najbardziej niesamowity film, jaki widziałam w życiu”). Kto wie, czy prestiż wynikający z szeregu nominacji od Akademii Filmowej nie wynagrodziłby Warner Bros. kiepskich zarobków w kinie. 

Źródło: worldofreel.com

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  leonardo dicaprio 
Jedna bitwa po drugiej
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

8,2

2025
Jedna bitwa po drugiej
Zobacz w kinie Jedna bitwa po drugiej Kryminał
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Krypto
-

Krypto kontra... kot. James Gunn dzieli się materiałem testowym - "to nie to samo, co AI"

2 The Way of the Wind
-

Legendarny reżyser nakręcił 3 tys. godzin przedziwnego filmu o Jezusie. Premiery nie będzie?

3 komiksy egmont listopad 2025
-

Thorgal, Cyberpunk 2077 i superbohaterowie. Poznajcie komiksy Egmontu z listopada 2025 r.

4 Rambo
-

Lionsgate kupuje Rambo i Niezniszczalnych! W planach filmy, seriale i "wymyślenie bohatera na nowo"

5 One Piece - Bon Clay
-

Bon Clay obsadzony w 3. sezonie One Piece! Nowe spojrzenie na Nico Robin w materiale zza kulis

6 Śnieżka - remake Disneya z Rachel Zegler i Gal Gadot wreszcie wejdzie do kin. Premiera 21 marca.
-

Rachel Zegler broni Śnieżki: „Była numerem 1 w streamingu”

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e213

Moda na sukces

s08e04

FBI

s28e11

The Voice

s42e265

Ridiculousness

s42e266

Ridiculousness

s42e267

Ridiculousness

s42e268

Ridiculousness

s42e269

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Slay the Spire. Gra Planszowa

05

lis

Gra

Slay the Spire. Gra Planszowa
Predator: Strefa zagrożenia

07

lis

Film

Predator: Strefa zagrożenia
Przypadkiem napisałam książkę

07

lis

Film

Przypadkiem napisałam książkę
Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa

07

lis

Film

Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa
Miłość

07

lis

Film

Miłość
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Matthew McConaughey
Matthew McConaughey

ur. 1969, kończy 56 lat

Ralph Macchio
Ralph Macchio

ur. 1961, kończy 64 lat

Olivia Taylor Dudley
Olivia Taylor Dudley

ur. 1985, kończy 40 lat

Jean-Luc Bilodeau
Jean-Luc Bilodeau

ur. 1990, kończy 35 lat

Bartłomiej Kotschedoff
Bartłomiej Kotschedoff

ur. 1987, kończy 38 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 People
-

Najseksowniejsi żyjący mężczyźni 1985-2024. Kto zdobył tytuł przed Jonathanem Baileyem?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Zestaw LEGO zaprojektowany przez Polaka trafi do sprzedaży. Jak się prezentuje?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV