Pojawiła się informacja, że Jedna bitwa po drugiej pojawi się w VOD już 20 listopada 2025 roku. Na pewno ucieszy to osoby, którym nie udało się pójść na seans do kina. Dodatkowo, 20 stycznia mają trafić do sprzedaży wersje 4K UHD i Blu-ray. Będzie to dwa dni przed ogłoszeniem nominacji do Oscara, a jak wiemy, przewiduje się, że film zgarnie ich co najmniej kilka, chociażby za świetną rolę Leonardo DiCaprio.

Jedna bitwa po drugiej - o czym jest film?

Jedna bitwa po drugiej to thriller w reżyserii Paula Thomasa Andersona. Opowiada o grupie byłych rewolucjonistów, którzy łączą siły po latach, aby uratować córkę swojego towarzysza. W głównej roli obsadzono gwiazdę kina Leonardo DiCaprio. Film zadebiutował w kinach na świecie 24 września 2025 roku, jednak nie zarobił wiele. Variety niedawno napisało, że Warner Bros. może przez niego stracić ponad 100 milionów dolarów. Możliwe jednak, że zyska drugie życie dzięki streamingowi, usłudze VOD i Blu-Rayom.

Jedna bitwa po drugiej - zachwyty i szanse na Oscara

Szczególnie, jeśli naprawdę zostanie obsypany nominacjami do Oscara. A szanse na to są duże. Filmem zachwycają się absolutnie wszyscy, od krytyków przez gwiazdy kina. Komplementów nie szczędzili chociażby Martin Scorsese („fascynujący i niezwykle zrobiony film, pełen niesamowitych kreacji aktorskich”), Steven Spielberg („O mój Boże, co za szalony film. [...] Pozwalasz nam się śmiać, a potem zamykasz nam usta”) czy Jennifer Lawrence („To najbardziej niesamowity film, jaki widziałam w życiu”). Kto wie, czy prestiż wynikający z szeregu nominacji od Akademii Filmowej nie wynagrodziłby Warner Bros. kiepskich zarobków w kinie.