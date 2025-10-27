Reklama
Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

Nadchodzące odcinki serialu Miłość i nadzieja dostarczą widzom wielu emocji. Co się w nich wydarzy?
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  miłość i nadzieja 
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
fot. TVP
Turecki serial Miłość i nadzieja, którego oryginalny tytuł  to Aşk ve Umut, zadebiutował na antenie polskiej telewizji 18 lipca 2024 roku i od tego momentu cieszy się coraz większą popularnością wśród widzów. Przypomnijmy, że premiera telenoweli w Turcji odbyła się w 2022 roku i jej emisja tam dobiegła już końca. Składa się ona z dwóch sezonów. 

Główną bohaterką serialu Miłość i nadzieja jest Zeynep, która rozpoczęła studia prawnicze i trafiła pod opiekę biologicznego ojca, bo jej matka zostaje aresztowana. Możemy także poznać historię Kuzeya tkwiącego w związku z Hadan. Jego serce jednak biło do Elif. Ich drogi w końcu zeszły się, ale miłość przerwała śmierć Elif. Polscy widzowie obejrzeli do tej pory 313 odcinków serialu. Co się wydarzy w nadchodzących epizodach?

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318 (27 października-1 listopada)

Kuzey i Sila spędzą romantyczne chwile w areszcie. Prawnik poczuje się szczęśliwy w celi obok swojej ukochanej, choć okoliczności mogłyby na to nie wskazywać. Dziewczyna również będzie cieszyć się jego obecnością, ale nie chce się do tego przyznać. Mężczyzna zaproponuje, że wpłaci za nią kaucję, jednak ona odmówi. Gdy on jednak nadal będzie nalegał, Sila postawi warunek. Pozwoli Kuzeyowi, aby pomógł ją uwolnić, jeśli założy z powrotem obrączkę i wróci do Bahar. Prawnik bardzo kocha Silę i nie chce już dłużej być z żoną, która go okłamuje oraz krzywdzi innych. Pod nieobecność Kuzeya w jego domu dojdzie do poważnej awantury. Po tym, jak prawnik zapewnił, że porzuci Bahar, jego matka każe się wynosić synowej, jej matce i Leventowi. We troje spróbują wpaść na pomysł, jak zmienić zdanie Naciye. Cavidan postanowi pójść do starszej kobiety i nastraszyć ją, że doniesie na nią policji w sprawie Alpera. Tymczasem Levent spotka się z Acelyą. Spróbuje przekonać byłą partnerkę, aby wycofała zeznania przeciwko Sili. Wtedy kobieta zacznie szantażować lekarza. Zgodzi się na jego propozycję, jeśli on spędzi z nią noc, a także podpisze pewne dokumenty, które mu podsunie.

Feraye otrzyma dziwny telefon od adwokata. Prawnik porozmawia z nią na temat sprawy dziedziczenia majątku jej i Bulenta. Dowie się wtedy, że Melis zleciła test DNA dla Zeynep, aby potwierdzić ich siostrzane relacje. Kobieta wpadnie we wściekłość i zrobi córce awanturę. Melis spróbuje odeprzeć ataki matki, stwierdzając, że chciała jedynie zabezpieczyć przyszłość swoją i nienarodzonego dziecka. Po raz kolejny Feraye nie będzie mogła zrozumieć zachowania ciężarnej córki. Gdy będą się o to kłócić, do domu wejdzie Zeynep. Dziewczyna dowie się wówczas o kolejnej intrydze przyrodniej siostry. Zeynep zaniepokoi się nagłym zniknięciem matki i faktem, że nie odpowiada na jej telefony. Cihan spróbuje uspokoić dziewczynę, choć tak naprawdę będzie chciała zyskać na czasie. Porwał Gonul, gdy ta dowiedziała się, że są z Sedą rodzeństwem, a także poznała prawdę o zabójstwie Melodi. Na dodatek gangster udawał przed siostrą i Taylanem, że zastrzelił kobietę. Tak naprawdę Gonul żyje, a człowiek gangstera przetrzymuje ją w nieznanym miejscu. Cihan wyśle fałszywą wiadomość do Zeynep z telefonu jej matki, co uspokoi dziewczynę. Jednak problemy nie opuszczą Cihana. Gdy zostanie sam w domu Gonul, ktoś będzie dobijał się do drzwi. Okaże się, że jest to Bulent powracający z Londynu. Zamiast jechać do domu, postanowi najpierw odwiedzić dawną ukochaną, żeby porozmawiać o wydarzeniach, które miały miejsce pod jego nieobecność.

Artykuł jest aktualizowany. 

Miłość i nadzieja - kiedy i gdzie oglądać?

Serial Miłość i nadzieja można oglądać na antenie TVP2 o 17:20 od poniedziałku do soboty. 

Źródło: TVP

