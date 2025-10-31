Reklama
Zestaw LEGO zaprojektowany przez Polaka trafi do sprzedaży. Jak się prezentuje?

Dzięki serii LEGO Ideas fani kultowych klocków doczekali się wielu oryginalnych zestawów  zaprojektowanych przez fanów. Okazuje się, że do grona osób wyróżnionych przez producentów LEGO dołączył kolejny Polak. Jak wygląda zaprojektowany przez niego zestaw, który trafi do sprzedaży?
Klaudia Woźniak
Tagi:  zestaw LEGO 
lego lego ideas
Zestaw LEGO ramen fot. LEGO Ideas / Wikimedia Commons: The Lego Group / Pixabay
Za sprawą LEGO Ideas fani kultowych klocków mogą zgłaszać własne projekty modeli na stronie internetowej. Pomysły, które zdobędą wystarczające poparcie od internautów, są przekazywane projektantom LEGO i mają szansę zostać oficjalnym produktem. Okazuje się, że przez producentów klocków został wyróżniony kolejny Polak. Jego zestaw za jakiś czas będzie można kupić. Czym jest inspirowany i jak się prezentuje?

Michał Duda zaprojektował ramen w wersji LEGO

Marzycie o zestawie LEGO inspirowanym zupą ramen? Już za jakiś czas będziecie mogli taki kupić dzięki Michałowi Dudzie z ekipy Zbudowanezklockow.pl. O tym, że jego projekt za jakiś czas zamieni się w prawdziwy zestaw trafi do sprzedaży, Polak poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych pod koniec października 2025 roku:

UDAŁO SIĘ! RAMEN BĘDZIE OFICJALNYM ZESTAWEM LEGO!!! 🍜 Dziękuję każdemu, kto zagłosował i wspomógł projekt! Marzenia się spełniają! ~Michał

Data premiery zestawu nie jest jeszcze znana. Warto wspomnieć, że projekt Michała Dudy jest drugim zestawem zaprojektowanym przez Polaka, który powstanie w ramach LEGO Ideas. Pierwszym z nich jest zestaw Opowieści z czasów wyścigu kosmicznego, którego pomysłodawcą jest Jan Woźnica.

Oto jak prezentuje się nadchodzący zestaw LEGO inspirowany zupą ramen:

Zestaw LEGO ramenfot. LEGO Ideas

 

Źródło: Instagram: @zbudowanezklockow

Klaudia Woźniak
