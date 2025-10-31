fot. LEGO Ideas / Wikimedia Commons: The Lego Group / Pixabay

Reklama

Za sprawą LEGO Ideas fani kultowych klocków mogą zgłaszać własne projekty modeli na stronie internetowej. Pomysły, które zdobędą wystarczające poparcie od internautów, są przekazywane projektantom LEGO i mają szansę zostać oficjalnym produktem. Okazuje się, że przez producentów klocków został wyróżniony kolejny Polak. Jego zestaw za jakiś czas będzie można kupić. Czym jest inspirowany i jak się prezentuje?

Michał Duda zaprojektował ramen w wersji LEGO

Marzycie o zestawie LEGO inspirowanym zupą ramen? Już za jakiś czas będziecie mogli taki kupić dzięki Michałowi Dudzie z ekipy Zbudowanezklockow.pl. O tym, że jego projekt za jakiś czas zamieni się w prawdziwy zestaw trafi do sprzedaży, Polak poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych pod koniec października 2025 roku:

UDAŁO SIĘ! RAMEN BĘDZIE OFICJALNYM ZESTAWEM LEGO!!! 🍜 Dziękuję każdemu, kto zagłosował i wspomógł projekt! Marzenia się spełniają! ~Michał

Data premiery zestawu nie jest jeszcze znana. Warto wspomnieć, że projekt Michała Dudy jest drugim zestawem zaprojektowanym przez Polaka, który powstanie w ramach LEGO Ideas. Pierwszym z nich jest zestaw Opowieści z czasów wyścigu kosmicznego, którego pomysłodawcą jest Jan Woźnica.

Oto jak prezentuje się nadchodzący zestaw LEGO inspirowany zupą ramen: