Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

fot. materiały prasowe Polsat

Reklama

Mikołaj "Bagi" Bagiński jest twórcą internetowym i prężnym przedsiębiorcą, który promuje z talentem siebie i swoje przedsięwzięcia. Jego znaki rozpoznawcze to pomysłowość i przedsiębiorczość, a także cięty humor i mocne opinie. Teraz internauci mogą poznać go z innej strony, bo influencer znalazł się w gronie uczestników 17. edycji programu Taniec z Gwiazdami, którą można oglądać w Polsacie od niedzieli 14 września 2025 roku. Mężczyzna walczy o Kryształową Kulę w parze z Magdaleną Tarnowską. Co warto wiedzieć o Mikołaju "Bagim" Bagińskim?

Ile lat ma Mikołaj "Bagi" Bagiński i skąd pochodzi?

Mikołaj "Bagi" Bagiński urodził się 22 października 2001 roku. W 2025 roku skończy 24 lata. Pochodzi z Warszawy.

Jakie wykształcenie ma Mikołaj "Bagi" Bagiński i czy jest w związku?

Mikołaj "Bagi" Bagiński chroni swoją prywatność, dlatego w sieci nie znajdziemy informacji na temat jego wykształcenia czy związku.

Czy Mikołaj "Bagi" Bagiński ma rodzeństwo?

Mikołaj "Bagi" Bagiński ma młodszą siostrę Matyldę, która urodziła się z zespołem Downa.

Jak rozwijała się kariera Mikołaja "Bagiego" Bagińskiego?

Mikołaj "Bagi" Bagiński już jako szesnastolatek odkrył uroki marketingu i pokazał żyłkę do biznesu, inwestując drobne oszczędności w odsprzedaż markowych butów i ubrań. Obecnie jest jedną z gwiazd młodego pokolenia, która wykorzystuje możliwości rynku odzieżowego i internetu inspirując rzesze fanów. Założyciel streetwearowej marki Leeves, aplikacji Dropsy oraz organizator imprez DRE$$CODE.

Mikołaj "Bagi" Bagiński prowadzi profil na Instagramie o nazwie @bginsky.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Mikołaj Bagiński (@bginsky) ROZWIŃ ▼