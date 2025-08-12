Reklama
Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

Mikołaj "Bagi" Bagiński ma szczególną więź ze swoją siostrą. Co jeszcze warto o nim wiedzieć?
Mikołaj "Bagi" Bagiński ma szczególną więź ze swoją siostrą. Co jeszcze warto o nim wiedzieć?
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
taniec z gwiazdami 
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
taniec z gwiazdami 
fot. materiały prasowe Polsat
Mikołaj "Bagi" Bagiński jest twórcą internetowym i prężnym przedsiębiorcą, który promuje z talentem siebie i swoje przedsięwzięcia. Jego znaki rozpoznawcze to pomysłowość i przedsiębiorczość, a także cięty humor i mocne opinie. Teraz internauci mogą poznać go z innej strony, bo influencer znalazł się w gronie uczestników 17. edycji programu Taniec z Gwiazdami, którą można oglądać w Polsacie od niedzieli 14 września 2025 roku. Mężczyzna  walczy o Kryształową Kulę w parze z Magdaleną Tarnowską. Co warto wiedzieć o Mikołaju "Bagim" Bagińskim? 

Ile lat ma Mikołaj "Bagi" Bagiński i skąd pochodzi?

Mikołaj "Bagi" Bagiński urodził się 22 października 2001 roku. W 2025 roku skończy 24 lata. Pochodzi z Warszawy.

Jakie wykształcenie ma Mikołaj "Bagi" Bagiński i czy jest w związku?

Mikołaj "Bagi" Bagiński chroni swoją prywatność, dlatego w sieci nie znajdziemy informacji na temat jego wykształcenia czy związku. 

Czy Mikołaj "Bagi" Bagiński ma rodzeństwo?

Mikołaj "Bagi" Bagiński ma młodszą siostrę Matyldę, która urodziła się z zespołem Downa.

Jak rozwijała się kariera Mikołaja "Bagiego" Bagińskiego?

Mikołaj "Bagi" Bagiński już jako szesnastolatek odkrył uroki marketingu i pokazał żyłkę do biznesu, inwestując drobne oszczędności w odsprzedaż markowych butów i ubrań. Obecnie jest jedną z gwiazd młodego pokolenia, która wykorzystuje możliwości rynku odzieżowego i internetu inspirując rzesze fanów. Założyciel streetwearowej marki Leeves, aplikacji Dropsy oraz organizator imprez DRE$$CODE.

Mikołaj "Bagi" Bagiński prowadzi profil na Instagramie o nazwie @bginsky.

 

Źródło: Polsat

