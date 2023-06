Czarna Pantera 2 - aktor oskarżony o napaść seksualną. Padają ostre słowa

fot. Marvel/Disney+

Tenoch Huerta, który grał Namora w Czarnej Panterze 2, został oskarżony o napaść seksualną przez Maríę Elenę Ríos. Poniżej opisaliśmy szczegóły sprawy.

Jak donosi portal The Direct, María Elena Ríos w serii publicznych tweetów próbowała zdystansować się od Poder Prieto, organizacji zajmującej się zwalczaniem rasizmu w Meksyku, do której należy aktor. We wpisie, przetłumaczonym z hiszpańskiego, napisała że Huerta jest "brutalnym i seksualnym drapieżnikiem" i Poder Prieto ścigało ją, by uniknąć skandalu wokół Czarnej Pantery 2.

Czarna Pantera 2 - aktor oskarżony o napaść seksualną

Oto niektóre wpisy Maríi Eleny Ríos:

Opuszczając ich sektę, wyraziłam się jasno, że chronią seksualnego PREDATORA, Tenocha Huertę [...]. Później nadal szukali mnie na obłudnej imprezie, by uniknąć skandalu ze swoim filmem Marvela.

https://twitter.com/_ElenaRios/status/1667404721508810753

Bardzo trudno jest mówić o znęcaniu psychicznym i fizycznym seksualnego drapieżnika, który jest osobą kochaną przez cały świat za granie postaci w filmie, taką jak Tenoch Huerta.

https://twitter.com/_ElenaRios/status/1667749530014748672

María Elena Ríos nie opisała dokładnie, co miał jej zdaniem zrobić aktor, jednak gdy inny użytkownik Twittera spytał, czy została przez niego zaatakowana, odpowiedziała twierdząco.

Jak donosi meksykańska Reforma, jej oskarżenia przeciwko Huercie zaczęły się po tym, jak Poder Prieto opublikowało odcinek podcastu, w którym brała udział - María Elena Ríos twierdzi, że zrobili to, nie płacąc jej, zaś Poder Prieto odpowiedziało, że nie mogą jej zapłacić za coś, co nie jest ich produkcją.

https://twitter.com/poderprieto_mx/status/1667383508266778624

Tenoch Huerta nie odpowiedział na te oskarżenia.