Internet śmieje się z Vina Diesela. Wszystko za sprawą słów: "Cześć, Dwayne"

fot. materiały prasowe

Vin Diesel wszedł na scenę, aby ogłosić zwycięzcę Złotego Globu w kategorii Najlepsze osiągnięcie kinowe lub kasowe. Zanim aktor w ogóle przeszedł do swojej wypowiedzi, niespodziewanie nawiązał kontakt wzrokowy z osobą z publiczności. Słowa: "Cześć, Dwayne", odnoszące się bezpośrednio do The Rocka, rozśmieszyły fanów Szybkich i wściekłych, którzy doskonale pamiętają sprzeczkę między tą dwójką. Ten moment został już określony przez internautów jako "przełomowy", ale i "złośliwy". Zwrócili również uwagę na to, jak szybko uśmiech zniknął z twarzy Johnsona. Zobaczcie wideo poniżej.

Złote Globy - Vin Diesel i Dwayne Johnson [WIDEO]

Złote Globy - reakcje na moment z Dieselem i The Rockiem

Przy tym internauci byli jednogłośni - do "takiego poziomu złośliwości" chcą aspirować w 2025 roku.

Choć konflikt oficjalnie został zażegnany, nadal należy do jednych z najpopularniejszych sporów w historii popkultury. Rozpoczął się w 2016 roku, a skończył dopiero w 2023, gdy postać Hobbsa (Johnson) pojawiła się w scenie po napisach filmu Szybcy i wściekli 10.

