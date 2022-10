Czarna Pantera 2 - Doktor Doom pojawi się w filmie? Branżowe portale łączą kropki

Fot. Marvel

Na temat obecności Doktora Dooma w nadchodzącym filmie Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu, rozpisują się media i scooperzy od dłuższego czasu. Tym razem jednak nowe spekulacje pochodzą od The Hollywood Reporter i sam ten fakt sugeruje, że może być coś na rzeczy.

W filmie zobaczymy starcie między Wakandą a rodem Talocan prowadzonym przez swojego króla, Namora. Nie wiemy, co dokładnie będzie osią konfliktu, ale z pomocą przychodzą komiksy. Richard Newby w swoim artykule zwraca uwagę na to, że oryginalny komiks Christophera Priesta, w którym po raz pierwszy ustanowiono konflikt między Atlantydą Namora a Wakandą T'Challi, wprowadzono do gry także trzecią nację: Latverię Doktora Dooma. Są to oczywiście tylko spekulacje, ale źródło zauważa wypowiedź Tenoch Huerty, że nie jest on czarnym charakterem tylko protagonistą, ewentualnie antybohaterem. To sugeruje, że konflikt może wywołać osoba trzecia, a oba wymienione wyżej państwa mogą mieć swoje słuszne motywacje. Drugą poszlaką jest zapowiedź filmu Avengers: Secret Wars w niedalekiej przyszłości, a fani komiksów wiedzą, że ten komiksowy event miał dużo wspólnego właśnie z postacią Dooma, więc to idealny moment na wprowadzenie kultowego przeciwnika Fantastycznej Czwórki. Przypomnijmy, że jedna z plotek sugerowała, że zobaczymy tę postać w jednej ze scen po napisach Czarnej Pantery 2.

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - easter eggi i teorie

Poniżej znajdują się sugestie i teorie na temat fabuły, które mogą okazać się prawdziwe, a to oznacza potencjalne spoilery. Jeśli zatem jesteście wyczuleni na te kwestie, to czujcie się ostrzeżeni.

Początek zwiastuna nie pozostawia wątpliwości, że będziemy świadkami pogrzebu T'Challi. Jego siostra, Shuri trzyma maskę Czarnej Pantery, ale wciąż nie jest znana przyczyna śmierci. Wielu spekulowało, że akcja dzieje się w trakcie blipu, ale są też plotki wskazujące, że postać umrze na tę samą chorobę, przez którą odszedł Chadwik Boseman.

Do sieci trafiła też wypowiedź dla Elle dwóch aktorek - Lupita Nyong'o i Danai Gurira, które zagrają odpowiednio Nakię i Okoye. Ich zdaniem, fani nie odgadli jeszcze prawidłowo prawdziwej tożsamości Czarnej Pantery. Najczęściej wymienia się każdą z nich oraz Shuri jako następczynię T'Challi, ale też są teorie, że królowa Ramonda może wejść w kostium lub zobaczymy kilka bohaterek na raz, które kontynuować będą dziedzictwo Czarnej Pantery. Aktorki przyznały, że uwielbiają spekulacje i może są to celowe słowa mające na celu zachęcić widzów do dalszego zastanawiania się nad tożsamością postaci, ale przekonamy się o tym już w listopadzie po premierze filmu.