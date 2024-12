Ostatni film Clinta Eastwooda w Maxie. Data premiery Juror #2 w Polsce

Fot. Materiały prasowe

20 listopada pisaliśmy o globalnej dacie premiery filmu Juror #2 na platformie streamingowej Max. Potwierdzono, że data 20 grudnia 2024 roku dotyczy również rynku polskiego. Ponieważ ogłaszane przez amerykańskie media daty nie zawsze jednoznacznie przekładają się na Polskę, ta informacja jest istotna dla fanów Clinta Eastwooda. Jest to prawdopodobnie ostatni film w reżyserskiej karierze 94-letniego twórcy.

Juror #2 – o czym jest film?

Bohaterem historii jest Justin Kemp, członek ławy przysięgłych w głośnym procesie o morderstwo. Staje on przed poważnym dylematem moralnym – zaczyna podejrzewać, że to on może być odpowiedzialny za śmierć ofiary, a nie osoba oskarżona. Musi więc zdecydować: manipulować ławą przysięgłych, aby uratować siebie, czy przyznać się do winy.

Juror #2 – obsada

W głównych rolach występują Nicholas Hoult, Toni Collette i J.K. Simmons. Na ekranie zobaczymy również takich aktorów jak Chris Messina, Gabriel Basso, Zoey Deutch, Cedric Yarbrough, Leslie Bibb, Amy Aquino, Adrienne C. Moore oraz Kiefer Sutherland.