Czarna Pantera 2 - czy Shuri przejmie rolę tytułowego bohatera? Zabawka zdradza nowe szczegóły fabuły filmu

fot. materiały prasowe

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu to nadchodzące widowisko MCU, które znowu zabierze nas do tytułowego kraju z uniwersum Marvela. Najnowszy zwiastun produkcji pokazał, że nową Czarną Panterą będzie kobieta. Wszyscy fani myślą, że to będzie Shuri. Jednak inne gwiazdy produkcji sugerują, że to nie wspomniana bohaterka przejmie kostium po swoim bracie. Lupita Nyong'o i Danai Gurira w rozmowie z Elle poddały w wątpliwość rolę Shuri jako kolejnej Czarnej Pantery. Jak jednak wiadomo w przypadku MCU, to może być tylko ukrywanie prawdy przed fanami, jak to już wiele razy miało miejsce w przypadku projektów Marvel Studios.

Ponadto figurka Ironheart inspirowana filmem w opisie na pudełku ujawnia nowe informacje na temat fabuły. Według streszczenia w filmie szkolny projekt Riri Williams zwróci uwagę Wakandan oraz potężnego wroga, którym na pewno jest Namor.

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - zdjęcia

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu

W obsadzie filmu znajdują się Letitia Wright, Angela Bassett, Danai Gurira, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Lupita Nyong’o, Florence Kasumba i Dominique Thorne. Za kamerą powraca twórca pierwszej części, Ryan Coogler.

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - premiera filmu w Polsce 11 listopada 2022 roku.