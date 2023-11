Czarny telefon 2 - obsada skompletowana. Kto zagra w sequelu horroru?

foto. materiały prasowe

Jak donosi Deadline, Czarny telefon 2 skompletował obsadę. Z pierwszej części powrócą: Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davies i Miguel Mora. Na razie nie ujawniono, jakie nowe osoby pojawią się w obsadzie, ale wygląda na to, że aktorzy z jedynki odegrają ważne role. Sequel ma ustaloną datę premiery na 27 czerwca 2025 roku. Za kamerą powróci Scott Derrickson, który napisał scenariusz z C. Robertem Curgillem. Jest to więc ta sama ekipa co w pierwszej części.

Czarny telefon - sukces horroru

Przypomnijmy, że Czarny telefon miał premierę w 2021 roku w czasie pandemii i udało się osiągnąć sukces komercyjny. Film zebrał 161 mln dolarów przy budżecie 16 mln dolarów. Według Deadline horror osiągnął 68 mln dolarów zysku netto, więc decyzja o kontynuacji stała się formalnością. Jedynka zebrała też dobre recenzje krytyków oraz widzów.

Za Czarny telefon 2 ponownie będzie odpowiadać studio Blumhouse, a Jason Blum będzie producentem. Dla Ethana Hawke'a to już dziewiąta współpraca z Jasonem Blumem.