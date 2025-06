W nowych Czarodziejach z Waverly Place powróci uwielbiana gwiazda! Fani zachwyceni

fot. Disney

Czarodzieje z Waverly Place: Nowy rozdział to rozgrywająca się po latach kontynuacja jednego z najpopularniejszych sitcomów Disney Channel debiutującego we wczesnych latach 2000. W pierwszym sezonie nastąpiło wyczekiwane cameo i gościnnie pojawiła się tam aktorka odgrywająca główną rolę w oryginalnym serialu - Selena Gomez. Okazuje się jednak, że to nie koniec jej występów w serialu.

Czarodzieje z Waverly Place: Nowy rozdział - powrót Seleny Gomez

Selena Gomez potwierdziła, że powróci do gościnnej roli Alex Russo w nowym sezonie Czarodziejów. Gwiazda opublikowała InstaStory, na którym pojawiło się zdjęcie z planu, na którym widać jej rękę, a w niej kultową różdżkę. Fotografia została opatrzona podpisem "po prostu wydaje się to właściwe".

Instagram/@selenagomez

Selena Gomez jest jedną z producentek wykonawczych nowego serialu z kultowego uniwersum, a także zaliczyła kilka gościnnych występów w jego pierwszym sezonie. Na razie nie ma żadnych informacji o fabule czy dacie premiery drugiego sezonu, który jest w fazie produkcji.

Czarodzieje z Waverly Place: Nowy rozdział - fabuła, gdzie oglądać

Justin Russo (David Henrie), najstarszy z rodzeństwa, nie ma już magicznych mocy. Będzie musiał jednak odświeżyć swoją wiedzę, gdy pod jego skrzydła trafi nowa podopieczna Billie (Janice LeAnn Brown), desperacko potrzebująca nauczyciela.

Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział zadebiutowali w tym tygodniu na polskiej wersji Disney+, gdzie dostępna jest na ten moment pierwsza połowa 1 sezonu.