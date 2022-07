Czy są tu jacyś fani Dragon Ball Z?

fot. Realme

Koncern Realme przyzwyczaja nas do tego, że serii GT ich smartfonów często odbiega od smartfonowych standardów i skierowana jest raczej dla graczy, ale niekoniecznie osób młodszych, bo anime Dragon Ball Z liczy sobie już ponad 30 lat. Edycja specjalna smartfonu Realme GT Neo 3T – Dragon Ball Z Edition – to efekt wyjątkowej współpracy z twórcami legendarnego anime i mangi. Poza dopracowanym projektem obudowy oraz opakowania, telefon jest wyposażony w unikalne motywy interfejsu oraz tapety inspirowane klasycznymi postaciami ze świata anime, na którym sporo ludzi się w naszym kraju wychowało.

Realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Edition, jest od dziś dostępny w cenie 2499 zł w sieci sklepów Media Expert, a także w sklep-realme.pl oraz na realmeshop.pl.

Każdy, kto zdecyduje się na zakup limitowej edycji Realme GT Neo 3T, otrzyma w zestawie: kolekcjonerskie karty Dragon Ball Z, wyjątkową igiełkę do SIM, dragonballowe ikony, animacje, tapety, naklejki, a wszystko oczywiście zapakowane w pudełko z motywami z anime.

realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Edition

Realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Edition to błyskawicznie ładujący się smartfon, wyposażony w ładowarkę SuperDart 80 W i baterię 5000 mAh. Procesor Snapdragon 870 5G sprawdza się w każdych warunkach, ale szczególnie przypadnie do gustu miłośnikom gier mobilnych. Ekran to 6,62-calowy wyświetlacz AMOLED o częstotliwości odświeżania 120Hz i rozdzielczości Full HD+. Poza tym, smartfon ma wysoką jasność, więc użytkownicy mogą cieszyć się telefonem nawet w bezpośrednim świetle słonecznym.