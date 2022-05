Premiera limitowanej edycji realme GT NEO 3 Naruto

Nowy model realme GT NEO 3 Naruto w zestawie z gadżetami został dziś wprowadzony do sprzedaży w Chinach, a jego cena to 2799 juanów (około 1900 zł). To drugi po realme GT NEO 2 Dragon Ball smartfon chińskiej marki skierowany do fanów popularnych japońskich anime. Jedyną jego wadą jest to, że nie będzie dostępny w Polsce.