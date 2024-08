Wasz ulubieniec z Hawkeye'a w Daredevil: Born Again? Słowa Coxa wywołały lawinę spekulacji

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Wygląda na to, że w serialu Daredevil: Born Again możemy zobaczyć kilka istotnych, gościnnych występów. Taki obrót spraw wyraźnie zasugerował wcielający się w rolę tytułowego bohatera Charlie Cox, który w miniony weekend na wydarzeniu Fan Expo w Chicago zapowiedział szereg "niespodziewanych cameo". Jak ujął to sam aktor:

Nie będziemy ściśle odwoływać się do konkretnych komiksów pod względem fabularnym. Nie wzorujemy się na nich w dokładnym stopniu i jest ku temu kilka powodów. Po pierwsze, jeśli przyjmujesz taką perspektywę, fabuła się wyczerpuje - wszyscy wiedzą, jak zakończy się dana historia. Ci z was, którzy widzieli zwiastun z D23, ten, który wyciekł do sieci, mogli spostrzec kilka interesujących postaci. Zwiastun został już usunięty, więc nic na ten temat nie powiem.

Później Cox odniósł się do postaci White Tigera (bądź jego żeńskiej wersji):

Pamiętam jednak, że gdy dostałem scenariusz, postać, o której teraz myślę, znałem już w 2014 roku, gdy zaczynałem prace nad Daredevilem. To był interesujący bohater - dynamika pomiędzy nim a Mattem była intrygująca. (...) Ale będzie jeszcze kilka innych gościnnych występów.

Postać z Hawkeye'a w Daredevil: Born Again?

Po tych słowach do akcji wkroczył scooper My Time To Shine Hello, który twierdzi, że jednym z rzeczonych cameo ma być występ Tony'ego Daltona, który w serialu Hawkeye wcielił się w rolę postaci znanej jako Jack Duquesne. Nie wiemy, czy w Born Again ostatecznie zostanie on Swordsmanem, lecz spekuluje się, że jego powiązania ze światem przestępczym (w tym z samym Kingpinem) mogą wpłynąć na serialowe wydarzenia. Nie jest wykluczone, że Matt Murdock podejmie się reprezentowania tego bohatera w sądzie w czasie jednego z procesów.

Marvel - najpotężniejsze postacie seriali superbohaterskich Netfliksa

Serial Daredevil: Born Again zadebiutuje na platformie Disney+ w marcu przyszłego roku.