Komiksowe produkcje Sony nie mają ostatnio łatwo. Fatalna Madame Web, a na horyzoncie Kraven Łowca, który również nie grzeje publiczności. Zeszłoroczny strajk scenarzystów pokrzyżował wiele planów. Również te na Spider-Mana 4 z Tomem Hollandem w roli głównej. To jedna z tych marek, która przynosi Sony ogromne zyski.

Przez długi czas mówiło się o tym, że Spider-Man 4 opowie historię, w której Pajączek i Daredevil w wykonaniu Charliego Coxa połączą siły aby pokonać Kingpina. Nowa plotka mówi jednak, że tak się nie stanie, a plany uległy zmianie.

Spider-Man 4 jednak bez Kingpina i Daredevila?

The Cosmic Circus podaje, że na ten moment przesunięto plany na film z Kingpinem. Ta historia mogłaby się pojawić dopiero po Avengers: Secret Wars. W raporcie pojawia się też wzmianka o Normanie Osbornie i Otto Octaviusie w wersji MCU. Tych mamy się nie na razie nie spodziewać, ale "wkrótce" dowiemy się więcej na ich temat. Na dodatek premiera Spider-Mana 4 zaplanowana jest pomiędzy Avengers: Doomsday a Avengers: Secret Wars. Jeśli Sony planuje znów wykorzystać multiwersum i popularność występów gościnny, które przyniosły miliard już dwóm produkcjom, które je posiadały (Spider-Man: Bez drogi do domu oraz Deadpool & Wolverine), to możliwe, że Tobey Maguire i Andrew Garfield powrócą do roli Pajączków raz jeszcze.

W plotce pojawiają się też informacje o nowych postaciach, które zostaną wprowadzone, a które Peter pozna w swoim życiu. Zendaya powróci jako MJ i możliwe, że Ned również się pojawi w tej produkcji. Bardzo prawdopodobne jest to, że Avengers: Secret Wars przedstawi również kostium symbionta. Interesująca wzmianka w raporcie to wspomnienie o Milesie Moralesie. Miałby się on pojawić jeszcze przed zakończeniem Sagi Multiwersum. Nie byłoby to nic dużego, ale "zapowiada się fajnie." Miles Morales w wersji MCU to jeszcze melodia przyszłości.

Ostatnie na co wskazuje plotka, to potencjalnych reżyserów. Informator twierdzi, że poszukuje się duetu reżyserskiego, a to kieruje podejrzenia na twórców Moon Knighta i 2. sezonu Lokiego, czyli Justina Bensona oraz Aarona Moorheada.