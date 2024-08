Charlie Cox o powrocie do roli Daredevila. Wspomina pierwszy telefon w sprawie MCU

Marvel

Charlie Cox podczas wydarzenia D23 udzielił wywiadu portalowi People, w którym omawiał kwestię powrotu do roli Daredevila w MCU. Wspomina, że na początku 2018 roku obsada serialu Daredevil dostała informację o tym, że został on skasowany.

Daredevil powraca do MCU

Następnie w rozmowie wyjaśnia że pierwszy telefon od szefa Marvel Studios, Kevina Feige dostał jakoś w połowie 2020 roku. Wówczas dowiedział się, że są zainteresowani powrotem Daredevila w jego wykonaniu. Potem jednak nastąpiły miesiące ciszy i Cox przyznaje, że myślał, iż nie ma już tematu i pogodził się z pożegnaniem się z tą postacią. Nawet gdy okazjonalnie rozmawiali z Vincentem D'Onofrio (Wilson Fisk), to śmiali się, że pewnie w końcu do nich zadzwonią, ale obaj byli już pewni, iż to koniec.

Wówczas telefon zadzwonił po raz drugi. Był to 2021 rok i Charlie Cox dowiedział się, że ma pojawić się najpierw w filmie Spider-Man: Bez drogi do domu, a potem w serialach She-Hulk i Echo. Wtedy też już wspomniano mu o pierwszych planach na Daredevil: Born Again. Cox przyznaje, że był zszokowany.

Daredevil: Born Again - premiera serialu w marcu 2025 roku w Disney+.