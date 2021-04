MCU - plany na postacie z seriali Netflixa ujawnione? Niektóre role z nowymi aktorami!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Nowa plotka o planach Marvel Studios na rozwój MCU pochodzi z portalu That Hashtag Show, których doniesienia wiele razy się potwierdzały. Jest to dobre i wiarygodne źródło informacji, ale jednocześnie pamiętajmy, że nadal jest to plotka, której nikt nie potwierdza. Dopóki Marvel Studios otwarcie tego nie ogłosi, traktujmy to z dystansem.

Wiemy, że Marvel Studios ma już prawa do wszystkich superbohaterów znanych z seriali Netflixa jak Daredevil, Marvel’s Jessica Jones, Luke Cage czy Iron Fist. Według nowej plotki Marvel Studios ma plany na wprowadzenie określonych postaci z seriali Netflixa do MCU i do tego granych przez tych samych aktorów. Są to Charlie Cox jako Daredevil (według innych plotek zadebiutuje w nowym filmie o Pajączku), Jon Bernthal jako Pusniher, Krysten Ritter jako Jessica Jones oraz, co na pewno spotka się z najbardziej pozytywną reakcją, Vincent D'Onofrio jako Wilson Fisk / Kingpin.

Według ich źródeł jednak jest haczyk. Te postacie będą grane przez tych samych aktorów, ale oni nie wcielą się w dokładnie te same wersje, które oglądaliśmy w serialach. Będą oni grali nowe wersje dopasowane do MCU. Oznacza to, że seriale komiksowe Netflixa nie będą częścią uniwersum, jak wszystkie inne produkcje telewizyjne stworzone przed WandaVision oraz Falcon i Zimowy żołnierz.

Co więcej, mówią, że Kevin Feige i Marvel Studios najwyraźniej nie uważają, że każdy casting był strzałem w dziesiątkę. Choć Luke Cage i Iron Fist pojawią się ostatecznie w MCU, mają zostać obsadzeni nowymi aktorami.

Czekamy na potwierdzenia ze strony Marvela. Pamiętajmy, że do czasu, gdy będą gotowi zacząć się tym chwalić, niewykluczone jest otwarte dementowanie plotek. Przypomnijmy, że niedawno Hailee Steinfeld oraz Tatiana Maslany otwarcie mówiły, że nie grają odpowiednio Kate Bishop i She-Hulk w serialach Marvela. Obie ostatecznie zostały potwierdzone.