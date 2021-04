Ms. Marvel otrzyma nowe moce w MCU? Nowe pogłoski

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Disney+

Bohaterką serialu Ms. Marvel będzie Kamala Khan (Iman Vellani). Jest ona pierwszą postacią Marvela wyznania muzułmańskiego, która miała własny komiks. Ze wcześniejszych zapowiedzi wiemy, że tak jak w pierwowzorze, będzie ona Amerykanką pakistańskiego pochodzenia, która należy do religijnej rodziny mieszkającej w New Jersey.

W komiksach Kamala ma polimorficzne moce, czyli potrafi rozciągać ciało i zmieniać jego kształt. Okazuje się jednak, że zdolności bohaterki mogą być w MCU dodatkowo wzbogacone o moc, której w komiksach nie posiadała. Sprawę szerzej opisał portal The Direct, na którym dziennikarze zwracają uwagę, aby brać wszystkie te informacje z przymrużeniem oka. Jest jednak kilka dowodów mogących potwierdzać te przypuszczenia.

Jakiś czas temu reżyser serialu, Bilall Fallah opublikował na Instagramie rysunek Kamali Khan w stroju superbohaterki. Zanim zniknął z mediów społecznościowych, jeden z fanów zdążył go zapisać. Widzimy na stroju wiele charakterystycznych elementów znanych z zeszytów Marvela, ale jest jedna drobna różnica. W komiksach Kamala miała czerwony szal, zaś tutaj narysowano jej fioletowy. Czy reżyser pomylił się w doborze kredek? Niedawny wyciek informacji o serialu na portalu 4chan (nie jest to najbardziej wiarygodne źródło), zdaje się sugerować, że to nie był błąd. Z zamieszczonych tam informacji dowiadujemy się, że w centrum wydarzeń będzie zła organizacja N.I.C.E. robiąca eksperymenty na Inhumans, na czele której stoi postać grana przez Alysię Ryner. Pojawia się także wzmianka o mocach bohaterki, która prócz rozciągania ciała, będzie mogła także wytwarzać fioletowe konstrukcje za pomocą bransoletek zamieszczonych na jej nadgarstku - coś na wzór pierścienia Zielonych Latarni. Można więc powiązać tę informację z kolorem szala bohaterki na umieszczonym przez reżysera zdjęciu.

Instagram/Bilall Fallah

Co więcej, do sieci trafiło też zbliżenie ze wcześniej opublikowanego zdjęcia z planu, na którym widoczne są storyboardy. Tam fani doszukują się grafiki koncepcyjnej z Kamalą, nad którą unosi się właśnie fioletowa poświata. Należy jednak pamiętać, że że wcześniej do sieci trafiły inne szkice, na których widzieliśmy Kamalę w stroju z czerwonym szalem. Ich prawdziwość zdaje się być o wiele bardziej pewna od wpisów na 4chanie i wniosków wyciąganych na podstawie rysunku wykonanego kredkami. Prawdę o mocach bohaterki powinniśmy poznać niebawem, kiedy serial trafi na Disney+.

Ms. Marvel