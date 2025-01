Zwiastun fanowskiego projektu Attack on Titan. Czy Requiem przebije kanoniczne zakończenie?

fot. materiały prasowe

Attack on Titan: Requiem to nowy projekt anime stworzony przez fanów, który stworzy alternatywne zakończenie oryginalnej serii. Razem z nowym zwiastunem tego projektu, Studio Eclypse ujawniło również datę premiery, a fani nie będą musieli długo czekać na zobaczenie tego równoległego uniwersum.

Attack on Titan: Requiem - zwiastun

AoT no Requiem bada alternatywne zakończenie kanonicznej historii. Oparta na teledysku Akatsuki no Requiem, fanowska manga stanowi przeróbkę ostatnich trzech rozdziałów oryginalnej historii. Jest to zupełnie odrębny twór, aktualizowany co jakiś czas, który śledzi wydarzenia z poprzednich wątków zawartych w oryginalnym materiale. Koncept został stworzony przez zaciekłych fanów, którzy dzielą się silną pasją do pracy Isayamy.

Ten projekt to miły dodatek dla fanów Attack on Titan, wciąż głodnych kontynuacji po zakończeniu anime. Choć oficjalne zakończenie serii sugerowało, że historia będzie się ciągnąć daleko w przyszłość, sam Isayama przedstawił ten pomysł, by zasugerować, że cykl przemocy nigdy się nie skończy w tym anime. Niemniej jednak twórca nie pali za sobą mostów i za pomocą krótkiego spin-offu o nazwie Attack on Titan: Bad Boy pokazuje, że wciąż jest co pokazać w tym świecie.

Animowana adaptacja projektu w języku angielskim ujrzy światło dzienne 15 stycznia 2025 roku.