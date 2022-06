DC Liga Super-Pets - Krypto i Ace na nowych plakatach promujących film

fot. Warner Bros.

DC Liga Super-Pets to animacja, której bohaterami są zwierzaki należące do członków Ligi Sprawiedliwości. Do sieci trafiły nowe plakaty promujące nadchodzący film. Możemy zobaczyć na nich Krypto, psa Supermana, oraz Ace'a, psa Batmana. Możecie je sprawdzić poniżej.

W filmie Superman oraz inni członkowie Ligi Sprawiedliwości zostają uwięzieni przez złą świnkę morską Lulu. Krypto, pies Człowieka ze Stali oraz inne zwierzaki należące do członków drużyny herosów DC, wyruszają na ratunek swoim właścicielom. W ich działaniach pomaga fakt, że każdy ze zwierzaków otrzymuje jakąś supermoc.

DC Liga Super-Pets - plakaty

DC Liga Super-Pets - plakat

W obsadzie produkcji znajdują się Dwayne The Rock Johnson jako pies Supermana, Krypto, Kevin Hart jako pies Batmana, Ace, Natasha Lyonne jako żółw Flasha, Merton, Vanessa Bayer jako świnka Wonder Woman, PB oraz Diego Luna jako wiewiórka Green Lanterna, Chip.

DC Liga Super-Pets - premiera filmu w Polsce 29 lipca.