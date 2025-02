Rekordowe Super Bowl 2025. Wysoka oglądalność ostatniego wydarzenia

fot. FOX Sports

Reklama

Coroczne Super Bowl to wydarzenie ważne nie tylko dla fanów futbolu amerykańskiego, ale też entuzjastów kultury popularnej. To wtedy za ogromne pieniądze wyświetlane są zwiastuny wielkich, nowych filmów, a także reklamy z udziałem hollywoodzkich gwiazd. W tym roku nie było inaczej. To, co się zmieniło, to nowy rekord pod względem oglądalności. 59. edycja Super Bowl pobiła wszystkie dotychczasowe.

Colman Domingo prawie rzucił aktorstwo. Co go powstrzymało?



Rekordowe Super Bowl 2025

Poinformował o tym The Hollywood Reporter w oparciu o dane wewnętrzne Fox Sports, który był odpowiedzialny za transmitowanie wydarzenia, a także dane statystyczne Nielsena. Super Bowl 2025 osiągnęło wynik w wysokości 126 mln oglądających na przestrzeni wszystkich platform. To o 2% lepszy wynik w zestawieniu z 2024 rokiem. Wówczas wydarzenie obejrzało 123.7 mln widzów.

Super Bowl można było również obejrzeć na darmowej platformie Tubi, która także może poszczycić się nowym rekordem. 59. edycję sportowego i popkulturowego wydarzenia obejrzało tam 13.6 mln widzów. Poprzedni rekord wynosił 11.2 mln widzów w 2022 roku.