Druid już wkrótce w Diablo Immortal. Co wiemy o nowej klasie?

Druid to klasa z długą historią w uniwersum Diablo. Po raz pierwszy pojawił się w 2001 roku w dodatku Lord of Destruction do drugiej odsłony serii, a po latach powrócił w Diablo IV. Wkrótce zadebiutuje również w mobilnym Immortal, gdzie będzie pierwszą powracającą klasą dodaną po premierze gry. Niedawno Emil Salim (Lead Artist) i John Yoo (Lead Systems Designer) z Blizzard Entertainment odpowiedzieli na pytania dziennikarzy, ujawniając nowe szczegóły dotyczące druida.

Twórcy przyznali, że projektowanie znanej już klasy było nie lada wyzwaniem — nie mogli pozwolić sobie na pełną swobodę twórczą. Pomocne okazały się jednak doświadczenia zespołów, które wcześniej pracowały nad jej różnymi wariantami. Dzięki temu udało się stworzyć coś, co z jednej strony będzie znajome dla fanów, a z drugiej — zaoferuje świeże, nowe rozwiązania.

Diablo Immortal - druid

Jak podkreślili, druid w Diablo: Immortal ma być najbardziej dynamiczną i mobilną wersją tej klasy, jaką dotąd widzieliśmy. W walce będzie wykorzystywać zarówno magię natury (w tym żywioły ziemi i błyskawic), jak i wsparcie zwierzęcych towarzyszy oraz potężne transformacje w niedźwiedziołaka i wilkołaka. Salim i Yoo zdradzili, że w trakcie produkcji rozważano też inne formy kompanów (np. dziki) oraz przemian, jednak żadna z alternatyw nie sprawdziła się wystarczająco dobrze. Na pewnym etapie rozpatrywano nawet możliwość, by druid mógł przeobrazić się w jelenia, jeżozwierza, a nawet... fokę.

Foka na lądzie? Komiczna. Jak miałaby atakować? To nie miało sensu, ale przeszliśmy przez te wszystkie próby, żeby wiedzieć, co nie działa.

Nowa klasa będzie wysoce konfigurowalna, co oznacza, że gracze będą mogli dostosować styl rozgrywki do własnych preferencji. Druid poradzi sobie zarówno w walce wręcz, jak i jako użytkownik zaklęć, a także w roli potężnego „tanka”, zdolnego do przyjmowania na siebie dużych obrażeń.

Druidzi z nadchodzącej aktualizacji będą się też wyróżniać wizualnie. Pochodzą z regionu Sharval Wilds, który przez długi czas był odcięty od reszty świata. Tłumaczy to ich unikalny wygląd — od charakterystycznych, ekscentrycznych i niechlujnych ubrań (ich wyróżniającą cechą jest asymetria), po szczegółowe tatuaże, zawierające informacje o ich życiu, takie jak status cywilny, data urodzenia czy przynależność do klanu.

Podczas spotkania z deweloperami padło także pytanie o przyszłość Diablo Immortal i możliwe powroty innych klas. Emil Salim i John Yoo początkowo byli powściągliwi, jednak z czasem zaczęli spekulować. Zauważyli, że w Immortal już teraz znajdują się klasy znane z głównych odsłon serii lub takie, które oferują podobny styl gry. Ich zdaniem interesującym kierunkiem mogłoby być pójście w drugą stronę — czyli wprowadzenie niektórych klas z Immortal do Diablo 4, np. Krwawego Rycerza.

Na razie nie mają jednak żadnych konkretnych ogłoszeń. Zapewniają jednak, że są otwarci na eksperymenty i uważnie słuchają głosów społeczności.

To ciekawa myśl. Myślę, że Tempest czy nawet Blood Knight w D4 mogliby się sprawdzić znakomicie. Wiem, że gracze tego chcą — ale to oczywiście decyzja zespołu D4. — powiedział John Yoo.

Druid w Diablo Immortal pojawi się już 3 lipca. Jeszcze więcej na temat nadchodzącej klasy możecie dowiedzieć się z wpisu na oficjalnej stronie gry.