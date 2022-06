Mario - zdaniem producenta animacji, Chris Pratt nie obrazi Włochów

Fot. Marvel

Universal Pictures, Illumination i Nintendo łączą siły przy animacji Mario, której bohaterem jest tytułowy wąsaty hydraulik znany z serii gier wideo. W tytułowego bohatera wcieli się Chris Pratt, co nie wszystkim się spodobało. Wielu fanów postaci uznało, że nie jest to najlepszy wybór nie tylko dlatego, że Pratt występuje już w tylu produkcjach, także głosowych, ale również z powodu braku silnego związku z Włochami. Postać Mario utożsamiana jest bowiem z tym krajem i zarzuca się twórcom, że nie zatrudnili do tej roli chociażby amerykańskiego aktora z włoskimi korzeniami.

Wcześniej zapowiadano, że Pratt będzie mówił bez włoskiego akcentu, a teraz mamy też wypowiedź producenta animacji, Chrisa Meledandria. Jego zdaniem Pratt nie obrazi fanów.

Chris został obsadzony, ponieważ czuliśmy, że może świetnie zagrać rolę Mario. Teraz, kiedy mamy już za sobą około 15 sesji nagraniowych, a film jest w trzech czwartych gotowy, mogę śmiało powiedzieć, że uwielbiam jego grę jako Mario. Pratt nie obrazi nikogo swoją kreacją.

Maledandri jest przekonany, że uda się aktorowi przenieść tę postać na ekran we właściwy sposób, a fakt, że jest obecny w tak wielu franczyzach w niczym nie przeszkadza. Przypomnijmy, że Pratt został wybrany też do roli głosowej w nowej animacji o Garfieldzie.

fot. Nintendo

Charlie Day wystąpi jako Luigi, a Anya Taylor-Joy zdubbinguje Księżniczkę Peach. Ponadto w obsadzie znajdują się Keegan-Michael Key jako Toad, Jack Black jako Bowser, Seth Rogen jako Donkey Kong, Fred Armisen jako Cranky Kong, Kevin Michael Richardson jako Kamek i Sebastian Maniscalco jako Spike.

Ujawniono również datę premiery produkcji. Trafi ona do kin 21 grudnia 2022 roku. Obraz wyreżyserują Aaron Horvath i Michael Jelenic (Młodzi Tytani: Akcja!) a za scenariusz odpowiada Matthew Fogel (LEGO® PRZYGODA 2). Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy.