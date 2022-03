Minionki: Wejście Gru - zwiastun animacji. Minionki i młoda wersja Gru powracają

Illumination

Minionki: Wejście Gru to kolejna część z dochodowej serii animacji od Illumination i Universal Pictures. Pierwotnie film miał trafić do kin w USA 3 lipca 2020 roku, ale ze względu na pandemię koronawirusa, produkcja została opóźniona. Ostatecznie ma trafić do kin 1 lipca 2022 roku w Polsce.

Film skupi się na postaci Gru i tego jak Minionki zostały jego poplecznikami. Dla przypomnienia na końcu filmu z 2015 roku Minionki pozbawione złoczyńcy, któremu mogłyby pomagać spotykają młodego Gru. W najnowszej produkcji zobaczymy ich pierwszą przygodę, która ma doprowadzić młodego antagonistę do tytułu superzłoczyńcy. Zobaczcie zwiastun:

Za sterami stoją Kyle Balda, Brad Ableson i Jonathan Del Va. W ekipie są również twórcy oryginalnej serii Chris Renaud, Janet Healy. W obsadzie dubbingu znajdują się między innymi Taraji P. Henson, Jean-Claude Van Damme, Lucy Lawless, Dolph Lundgren, Danny Trejo, Russell Brand i Michelle Yeoh.

