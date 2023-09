Deadpool 3 - Ryan Reynolds zaspojlerował ważne cameo? Chodzi o kogoś, z kim już współpracował

materiały prasowe

Reklama

Ryan Reynolds mógł zaspojlerować ważne cameo do Deadpoola 3. O co chodzi?

Aktor polubił post Caleba Williamsa na platformie X, czyli dawnym Twitterze. Dlaczego to takie wydarzenie? Użytkownik podał dalej wideo z marca 2022 roku, na którym Reynolds z Walkerem Scobellem reagują na scenariusz do Deadpoola 2. Williams w swoim poście zastanawiał się, czy Reynolds "wkręcił" kolegę z planu do zagrania Kidpoola w Deadpoolu 3:

Więc Ryan Reynolds totalnie wkręcił Walkera Scobella w cameo w Deadpoolu 3 w roli Kidpoola?

https://twitter.com/KnightGambit/status/1697688282606473340

Warto zauważyć, że post ma aktualnie tylko 372 serduszek, a tak jak wspomnieliśmy, jednym z nich jest Ryan Reynolds.

Co ciekawe, Scobell w filmie Projekt Adam zagrał młodszą wersję bohatera granego przez Ryana Reynoldsa. A Kidpool to nic innego, jak dziecięcy wariant Deadpoola.

Zobacz także: Plotka Spoilery

Najciekawsze warianty Deadpoola [GALERIA]

Multiwersum to ostatnio dość popularny temat w kinie superbohaterskim. Udowadniają to między innymi Doktor Strange 2, Flash czy Spider-Man: Poprzez multiwersum. A skoro Deadpool oficjalnie wkracza do MCU, to uznaliśmy to za dobrą porę, by przypomnieć jego najciekawsze warianty.