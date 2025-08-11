Kultowa seria gier Ubisoftu doczeka się serialu? Oficjalny wpis pojawił się i zniknął

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W ostatnich latach adaptacje gier komputerowych mają się znakomicie. Sukcesy święciło Arcane, Fallout, Super Mario Bros. Film, Minecraft i wiele innych projektów. Na horyzoncie już widać kolejny film oparty na wydarzeniach z serii Resident Evil, a najnowsze doniesienia wskazują, że kolejna marka Ubisoftu może się doczekać ekranizacji.

Wiemy już, że powstaje film Watch Dogs, a także serial oparty na serii Assassin's Creed. Do tych produkcji może wkrótce dołączyć Far Cry. Seria doczekała się na razie sześciu głównych części z plotkami krążącymi dookoła tego, o czym opowie siódma odsłona. Rzekomo jeden z użytkowników Reddita natknął się na oficjalny wpis Ubisoftu ogłaszający, iż serialowego Far Cry'a stworzy nie kto inny, jak Noah Hawley. Jest on odpowiedzialny za serialowe Fargo, a także Obcy: Ziemia, którego premiera już niebawem.

Byłby on showrunnerem razem z Robem McElhenneyem (U nas w Filadelfii), który miałby też zagrać jedną z głównych ról. Wpis informował też o tym, że serial byłby antologią, a zatem każdy kolejny sezon opowiadałby o losach zupełnie innych, nowych postaci, co ma też miejsce w grach. Na razie nie wiadomo, czy wpis był prawdziwy i taki projekt faktycznie powstanie, ani czy zaadaptowana zostanie konkretna historia którejkolwiek z dotychczasowych gier.

