Kultowa seria gier Ubisoftu doczeka się serialu? Oficjalny wpis pojawił się i zniknął
Na stronie Ubisoftu rzekomo pojawiła się oficjalna informacja na temat powstającego serialu opartego na serii gier Far Cry. Wpis usunięto, ale użytkownicy Reddita zdołali odczytać przed tym kilka szczegółów. Kto stanie za sterami serialu?
W ostatnich latach adaptacje gier komputerowych mają się znakomicie. Sukcesy święciło Arcane, Fallout, Super Mario Bros. Film, Minecraft i wiele innych projektów. Na horyzoncie już widać kolejny film oparty na wydarzeniach z serii Resident Evil, a najnowsze doniesienia wskazują, że kolejna marka Ubisoftu może się doczekać ekranizacji.
Wiemy już, że powstaje film Watch Dogs, a także serial oparty na serii Assassin's Creed. Do tych produkcji może wkrótce dołączyć Far Cry. Seria doczekała się na razie sześciu głównych części z plotkami krążącymi dookoła tego, o czym opowie siódma odsłona. Rzekomo jeden z użytkowników Reddita natknął się na oficjalny wpis Ubisoftu ogłaszający, iż serialowego Far Cry'a stworzy nie kto inny, jak Noah Hawley. Jest on odpowiedzialny za serialowe Fargo, a także Obcy: Ziemia, którego premiera już niebawem.
Byłby on showrunnerem razem z Robem McElhenneyem (U nas w Filadelfii), który miałby też zagrać jedną z głównych ról. Wpis informował też o tym, że serial byłby antologią, a zatem każdy kolejny sezon opowiadałby o losach zupełnie innych, nowych postaci, co ma też miejsce w grach. Na razie nie wiadomo, czy wpis był prawdziwy i taki projekt faktycznie powstanie, ani czy zaadaptowana zostanie konkretna historia którejkolwiek z dotychczasowych gier.
Źródło: comicbook.com
