Eddie Murphy wskazał swoje najgorsze filmy. Norbit nie jest jednym z nich

Eddie Murphy nie uważa Norbita, przez którego przegrał Oscara, za swój najgorszy film. Co więcej, aktor broni tej niepoprawnej komedii z 2007 roku.
Eddie Murphy nie uważa Norbita, przez którego przegrał Oscara, za swój najgorszy film. Co więcej, aktor broni tej niepoprawnej komedii z 2007 roku.
Norbit fot. DreamWorks Pictures
Norbit to komedia, w której Eddie Murphy wcielał się w kilka postaci naraz. Tytułowy bohater (Murphy) po wielu latach spotyka dziewczynę swoich marzeń (Thandie Newton), ale ma duży problem, ponieważ jego żona Rasputia w rozmiarze XXXL (w tej roli również Murphy) chce go mieć wyłącznie dla siebie. Więc mężczyzna próbuje znaleźć sposób, jak wybrnąć z sytuacji. 

Film w 2007 roku został zmiażdżony przez krytyków. Na Rotten Tomatoes ma 9% pozytywnych opinii od recenzentów oraz 53% pozytywnych ocen od widzów. Pisano, że to "okrutna, ordynarna, pełna stereotypów komedia, która jest bardziej przygnębiająca niż zabawna". Inni twierdzili, że Norbit jest "rasowo nieczuły, politycznie niepoprawny i wyjątkowo wulgarny". W rezultacie film otrzymał wiele nominacji do Złotej Maliny.

Eddie Murphy broni Norbita

Premiera Norbita przypadła tuż przed rozdaniem Oscarów, w której Eddie Murphy był faworytem do zdobycia statuetki za drugoplanową rolę w Dreamgirls. Ostatecznie dostał ją Alan Arkin za film Mała Miss. Do dziś wielu uważa, że to właśnie krytykowany Norbit przesądził o tym, że Murphy przegrał Oscara.

Jednak Murphy wciąż trzyma stronę Norbita. W niedawnej rozmowie z serwisem Complex komik bronił filmu:

Kocham Norbita. Kiedy film wszedł na ekrany, zdobył wszystkie nominacje do Złotych Malin – dla Najgorszego Aktora Dekady, Najgorszego Aktora, Najgorszej Aktorki. Pomyślałem sobie: "No weź, nie jest taki zły!".

W rozmowie aktor został też poproszony o wskazanie swoich najlepszych filmów, ale przyznał, że łatwiej byłoby mu wymienić swoje najgorsze. Wskazał Pluto Nash (2002) oraz film Cudotwórca (1998). Potwierdził tym samym, że nie uważa Norbita za tak złą produkcję.

fot. DreamWorks Pictures // Eddie Murphy w "Norbicie"

Źródło: worldofreel.com

