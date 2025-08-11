Obsadzono Paladina w Vision Quest. Kto zastąpi Kerry Condon jako F.R.I.D.A.Y.?

fot. Marvel Comics

W lipcu zakończyły się zdjęcia do spin-offu WandaVision, który skupia się na Visionie granym przez Paula Bettany'ego. Podczas konwentu Star Trek Las Vegas showrunner nadchodzącego serialu, Terry Matalas, odpowiedział na kilka pytań fanów, a także ujawnił parę informacji dotyczących castingu.

Todd Stashwick zagra Paladina

Od jakiegoś czasu krążyły plotki o tym, że gwiazda serialu Star Trek: Picard, Todd Stashwick, zagra zabójcę, którego zadaniem będzie pojmanie byłego Avengersa. Podczas wydarzenia Matalas potwierdził, że ten aktor wcieli się w Paladina w serialu Vision Quest.

Paladina stworzyli scenarzysta Jim Shooter i rysownik Carmine Infantino. Postać pojawiła się po raz pierwszy w 150. zeszycie komiksu Daredevil. Choć nie jest typowym złoczyńcą, jego działalność najemnicza często wpędza go w konflikty z postaciami takimi jak Spider-Man i Punisher.

fot. Paramount+ // Todd Stashwick w "Star Trek: Picard"

Orla Brady nową F.R.I.D.A.Y.

Ale to nie wszystko, co Terry Matalas przekazał fanom. Okazuje się, że Orla Brady, która również występowała w Star Trek: Picard, przejęła rolę F.R.I.D.A.Y. (w "ludzkiej" formie). Wcześniej głosu użyczyła jej Kerry Condon, która wystąpiła w Avengers: Czas Ultrona, Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów, Spider-Man: Homecoming, Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry.

Brady podobnie jak Condon również jest Irlandką. W serialu ze świata Star Trek zagrała Laris/Tallinn. Występowała także w Into the Badlands: Kraina bezprawia, American Horror Story, a ostatnio mogliśmy ją oglądać w Bosch: Dziedzictwo.

fot. Paramount+ // Orla Brady w "Star Trek: Picard"

Vision Quest - premiera jest zaplanowana na 2026 rok na Disney+.

