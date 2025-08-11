Metal Gear Solid Delta: Snake Eater bez multiplayera na premierę. Na tryb Fox Hunt poczekamy dłużej

fot. Konami

Reklama

Jeszcze w tym miesiącu zadebiutuje Metal Gear Solid Delta: Snake Eater — remake trzeciej odsłony popularnej serii stworzonej przez Hideo Kojimę i Konami. Gra zaoferuje dobrze znaną historię i bohaterów, ale w nowoczesnej oprawie audiowizualnej. Okazuje się jednak, że w dniu premiery nie otrzymamy pełnej zawartości — na jeden z trybów trzeba będzie poczekać nieco dłużej.

Konami poinformowało, że w dniu debiutu Metal Gear Solid Delta: Snake Eater nie będzie zawierało trybu multiplayer zatytułowanego Fox Hunt. Pojawi się on dopiero później, w bezpłatnej aktualizacji, która zadebiutuje jesienią tego roku. Dokładnej daty premiery jednak nie ujawniono.

Fox Hunt to zupełnie nowy tryb, który nie ma nic wspólnego z Metal Gear Online znanym z wersji na PlayStation 2. Za jego stworzenie odpowiada Yu Sahara, który wcześniej pracował m.in. nad Metal Gear Solid 4, Peace Walker, Ground Zeroes i The Phantom Pain.

Premiera Metal Gear Solid Delta: Snake Eater już 28 sierpnia. Gra dostępna będzie na PC, PlayStation 5 i Xboksie Series X|S.