Buffy powraca! Pierwsze zdjęcia z planu rebootu pokazują nowe wydanie kultowej pogromczyni wampirów

Fani Buffy: Postrach wampirów latami czekali na zobaczenie swojej ulubionej łowczyni z powrotem na ekranie. Teraz częściowo nadarzyła się okazja, ponieważ pojawiły się pierwsze zdjęcia z planu nowego rebootu. Jak wypada aktorka powracająca do roli?
Fani Buffy: Postrach wampirów latami czekali na zobaczenie swojej ulubionej łowczyni z powrotem na ekranie. Teraz częściowo nadarzyła się okazja, ponieważ pojawiły się pierwsze zdjęcia z planu nowego rebootu. Jak wypada aktorka powracająca do roli?
Tagi: sarah michelle gellar 
buffy: postrach wampirów Buffy zdjęcia z planu
Tagi: sarah michelle gellar 
buffy: postrach wampirów Buffy zdjęcia z planu
Buddy Summers w Buffy: Postrach wampirów materiały prasowe
Zdjęcia do rebootu Buffy: Postrach wampirów trwają od jakiegoś czasu. Tydzień temu opublikowano w końcu opis fabuły, który rzucił światła na to, o czym produkcja opowie. Tym razem to nie tytułowa Buffy znajdzie się w centrum uwagi, lecz - jak podejrzewają fani - jej córka, czyli niejaka Nova, nowa pogromczyni wampirów. Obecnie kręcony jest odcinek pilotażowy i dopiero jego odbiór osób decyzyjnych zadecyduje o tym, czy całość otrzyma pierwszy sezon.

Spider-Man 4 z tajemniczymi postaciami Marvela? Tom Holland jeździ na czołgu

Tymczasem stało się to, na co czekali wszyscy fani kultowego serialu. Pojawiły się pierwsze zdjęcia Sary Michelle Gellar, czyli ikonicznej protagonistki. Od razu rzuca się w oczy, iż porzuciła strój do polowania na wampiry na poczet czegoś bardziej eleganckiego. Niewykluczone, że Buffy porzuciła polowanie po minięciu zagrożenia, ale wydarzenia z nowego serialu zmuszą ją do powrotu do swojego "fachu". 

Buffy: Postrach wampirów - zdjęcia z planu rebootu

Buffy: Postrach wampirów - zdjęcia z planu rebootu
Źródło: fot. X (@nypost)
Nowa Buffy – opis fabuły

Nova (Ryan Kiera Armstrong z Star Wars: Skeleton Crew), 16-letnia dziewczyna i mól książkowy, odkrywa, że jest pogromczynią wampirów w odbudowanym Sunnydale. Miasto jest rozdarte między podniszczonym starym Sunnydale a luksusowym New Sunnydale. Podczas weekendu wampirów – festiwalu, który celebruje mroczną przeszłość miasta – wampiry Jack i Shirley wychodzą z placu budowy, zabijając nastolatkę i planując wezwać armię wampirów poprzez rytuał Przeklętego Kręgu.

Z przecieków wiemy, że Buffy będzie szkolić nową pogromczynię, ale konkretnych szczegółów na ten moment nie znamy. Na razie nie wiadomo, kiedy rozpoczną się prace na planie, ale aktorki trenują, więc najpewniej niedługo.

Najsilniejsze wampiry w popkulturze

30. Edward Cullen (Zmierzch)

Chociaż Cullenowi kłów nie brakuje i posiada większą szybkość i siłę od człowieka, to nie może się równać z pozostałymi krwiopijcami w rankingu. Wygląd to nie wszystko!

30. Edward Cullen (Zmierzch)
fot. Summit Entertainment
Źródło: comicbookmovie.com/x.com

Powiązane seriale
2026
Untitled Buffy the Vampire Slayer Reboot Project Dramat
Powiązane osoby

Ryan Kiera Armstrong

Ryan Kiera Armstrong image

Sarah Michelle Gellar

Sarah Michelle Gellar image

