Buffy powraca! Pierwsze zdjęcia z planu rebootu pokazują nowe wydanie kultowej pogromczyni wampirów

Zdjęcia do rebootu Buffy: Postrach wampirów trwają od jakiegoś czasu. Tydzień temu opublikowano w końcu opis fabuły, który rzucił światła na to, o czym produkcja opowie. Tym razem to nie tytułowa Buffy znajdzie się w centrum uwagi, lecz - jak podejrzewają fani - jej córka, czyli niejaka Nova, nowa pogromczyni wampirów. Obecnie kręcony jest odcinek pilotażowy i dopiero jego odbiór osób decyzyjnych zadecyduje o tym, czy całość otrzyma pierwszy sezon.

Tymczasem stało się to, na co czekali wszyscy fani kultowego serialu. Pojawiły się pierwsze zdjęcia Sary Michelle Gellar, czyli ikonicznej protagonistki. Od razu rzuca się w oczy, iż porzuciła strój do polowania na wampiry na poczet czegoś bardziej eleganckiego. Niewykluczone, że Buffy porzuciła polowanie po minięciu zagrożenia, ale wydarzenia z nowego serialu zmuszą ją do powrotu do swojego "fachu".

Nowa Buffy – opis fabuły

Nova (Ryan Kiera Armstrong z Star Wars: Skeleton Crew), 16-letnia dziewczyna i mól książkowy, odkrywa, że jest pogromczynią wampirów w odbudowanym Sunnydale. Miasto jest rozdarte między podniszczonym starym Sunnydale a luksusowym New Sunnydale. Podczas weekendu wampirów – festiwalu, który celebruje mroczną przeszłość miasta – wampiry Jack i Shirley wychodzą z placu budowy, zabijając nastolatkę i planując wezwać armię wampirów poprzez rytuał Przeklętego Kręgu.

Z przecieków wiemy, że Buffy będzie szkolić nową pogromczynię, ale konkretnych szczegółów na ten moment nie znamy. Na razie nie wiadomo, kiedy rozpoczną się prace na planie, ale aktorki trenują, więc najpewniej niedługo.

