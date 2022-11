Deadpool 3 - czyim pomysłem był powrót Wolverine'a? Ryan Reynolds o postępach prac

fot. Twentieth Century Fox // Marvel Enterprises

Ryan Reynolds udzielił kilku wywiadów, w których wyjawił postęp prac nad filmem Deadpool 3. Na wstępie w wywiadzie dla Collidera wspomniał, że jego zdaniem on nie jest odpowiedzialny za powrót Hugh Jackmana do roli Wolverine'a. Co prawda, przyznaje, że zawsze tego chciał i przypomniał, że na pierwszym spotkaniu z szefem MCU Kevinem Feige spytał o wspólny film Deadpoola i Wolverine'a, ale wówczas nie było to możliwe.

Wolverine - Hugh Jackman powraca do roli

- Hugh Jackman zadzwonił do mnie w idealnym momencie i wyraził zainteresowanie powrotem do roli i zagraniem jej ten jeszcze jeden raz. Co do szczegółów tej rozmowy, pozwolę Hugh objaśnić szczegóły, bo wiem, że koniec końców będziesz z nim rozmawiać. Tak czy inaczej, wyraził zainteresowanie, by wrócić, a potem moim zadaniem było wziąć tę informację do Kevina Feige i mu ją sprzedać.

W rozmowie przyznał, że w kwestii wprowadzenia Wolverine'a i Deadpoola było wiele ograniczeń i ruchomych czynników związanych z kwestią X-Menów, ich kanonu, praw i planów. Nie wszedł w szczegóły, ale z wdzięcznością twierdzi, że Marvel Studios rozwiązało wszelkie komplikacje związane z X-Menami.

Deadpool 3 - kiedy prace na planie?

Natomiast w rozmowie w programie The Jess Cagle Show Ryan Reynolds ujawnił, że prace na planie powinny ruszać jeszcze przed latem 2023 roku. Przyznaje, że kręcenie filmu to ta krótsza łatwiejsza część. Jego zdaniem najtrudniejsza jest w montażowni; to wówczas Reynolds cały czas pracuje nad przygodami Deadpoola z reżyserem.

Obecnie scenariusz jest cały czas pisany. Reynolds jednak zwraca uwagę, że w kwestii Deadpoola proces tworzenia scenariusza nigdy się nie kończy dopóki producenci nie zabiorą go im i nie wrzucą do kin. Potwierdza, że nad tekstem pracują razem z Shawnem Levym (reżyser) i Hugh Jackmanem oraz scenarzystami Rhettem Reesem i Paulem Wernickiem.

- To będzie kawał frajdy. Jesteśmy naprawdę podekscytowani. Zaprezentowaliśmy historię Hugh zaledwie kilka dni po tym, jak podpisał swój kontrakt. Nie mogę się doczekać, by pokazać ten film, ale czeka nas jeszcze długa droga. Będę pracować tylko nad Deadpoolem przez następne dwa lata. Tylko nad tym jednym filmem.

Reynolds podchodzi do Deadpoola tak samo jak wcześniej. Jako że pracuje nad scenariuszem oraz jest też producentem, będzie mieć wpływ na wszystko, co będzie związane z realizacją tego filmu. Najpewniej też na planie będzie masa improwizacji, jak przy poprzednich częściach. Wszystko jednak muszą tworzyć tak, by pasowało do wizji MCU. Jednakże podkreślono to oficjalnie kilkakrotnie będzie to jeden z pierwszych filmów uniwersum z wysoką kategorią wiekową R, czyli film nie jest wskazany dla osób poniżej 17 roku życia.

Deadpool 3 - premiera 8 listopada 2024 roku w kinach.

