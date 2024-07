Te cameo z Deadpool & Wolverine były tajemnicą. Gwiazdy, kultowe postacie Marvela i szokująca niespodzianka

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Największe tajemnice i zarazem najbardziej szokujące spoilery filmu Deadpool & Wolverine dotyczą występów gościnnych gwiazd. Tak zwane cameo nie jest tylko smaczkiem, który pojawia się na chwilę i znika. Co prawda tego typu występy też znalazły swoje miejsce w formie gagu lub wyjątkowej niespodzianki, jak w przypadku pewnego aktora grającego Wolverine'a. Ale cameo w Deadpool & Wolverine to zdecydowanie coś więcej!

Te najważniejsze mają spore znaczenie. Twórcy fabuły przygotowali to tak, że cameo kilku postaci to nawet nie są występy epizodyczne. To jest powrót kultowych herosów Marvela z dawnych lat z mniej lub bardziej popularnych filmów, których to widowisko godnie i z sercem pozdrawia, dając im pięć minut pożegnania się z widzami, oczywiście z przytupem. Jeden przypadek jest trochę niecodzienny, bo aktor gra postać, o którą walczył latami, starając się zrobić o niej kinowy film, ale sprzedaż 21st Century Fox Disneyowi zaprzepaściła te plany. Dla takiego Channinga Tatuma to akurat spełnienie marzeń, które za wszelką cenę chciał zrealizować, a udało się przypadkiem, bo Ryan Reynolds i Marvel Studios dali mu tę szansę.

Deadpool & Wolverine - cameo gwiazd i postaci Marvela

Zobaczcie, kto pojawił się na ekranie (lub pokładał głos pod postać) i w jakich rolach. Pełna lista występów gwiazd.