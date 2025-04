Nowy serial anime w uniwersum Star Wars! The Ninth Jedi to spin-off Wizji

fot. materiały prasowe

Reklama

Na Star Wars Celebration odbył się panel serialu Gwiezdne Wojny: Wizje. Ogłoszono na nim, że premiera trzeciego sezonu odbędzie się 29 października 2025 roku. Zapowiedziano również nowy serial anime Star Wars: Visions Presents – The Ninth Jedi, który kontynuuje historię postaci z odcinka pierwszego sezonu o tym samym tytule. W 2021 roku był to jeden z najlepiej ocenianych odcinków.

Star Wars: Visions Presents – The Ninth Jedi – co wiemy?

Reżyserem i scenarzystą ponownie będzie Kenji Kamiyama, a za animację odpowiada znów Production I.G. Twórca pojawił się na Star Wars Celebration, podziękował fanom za ich entuzjazm i wsparcie odcinka serialu Gwiezdne Wojny: Wizje, a następnie ogłosił nową serię.

fot. materiały prasowe

We wspomnianym odcinku mogliśmy zobaczyć miecze świetlne, które zmieniają kolor w zależności od Mocy użytkownika. Odkrywanie tej tajemnicy będzie podstawą fabularną tej historii – szczególnie że ojciec Kary, który je stworzył, został porwany w tamtym odcinku. Zanim jednak zobaczymy nowy serial, pojawi się trzeci sezon z odcinkiem Child of Hope, w którym Kara będzie poszukiwać swojego ojca – to właśnie ta historia stanie się punktem wyjścia dla nowego serialu o tajemnicy mieczy świetlnych.

Kamiyama będzie głównym reżyserem nowego anime. Znany jest on z seriali Ghost in the Shell oraz Blade Runner: Black Lotus. W 2024 roku wypuścił kinowy film anime Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów.

Data premiery The Ninth Jedi nie została ogłoszona.