Pierwsze opinie o Mission: Impossible 8. Czy to najlepszy film akcji w historii?

Niewykluczone, że niebawem jedna z najpopularniejszych i najbardziej ikonicznych serii akcji dobiegnie końca. Wielu spekuluje, że Mission: Impossible – The Final Reckoning będzie ostatnią częścią z Tomem Cruisem w roli głównej, choć sama saga może potrwać jeszcze dłużej, po prostu bez niego. Wydaje się to jednak mało prawdopodobne zważywszy na to, że większość widowni wiążę tę markę właśnie z aktorem, który ją reprezentuje od wielu dekad. Nacechowana spektakularnymi scenami akcji seria potknęła się przy ostatniej części, która stała się box office'ową porażką. Na barkach nowej części spoczywa ogromna odpowiedzialność. Z powodu pandemii i licznych utrudnień na etapie produkcji, nowa część Mission: Impossible prawdopodobnie kosztowała ok. 400 mln dolarów do wyprodukowania. Przy wliczeniu kosztów promocji, box office może być bezlitosny dla nowej odsłony.

Wszystko jednak wskazuje na to, że będziemy mieli do czynienia z prawdziwym spektaklem wizualnym. Pierwsze osoby na świecie miały już okazję zobaczyć Mission: Impossible: The Final Reckoning i z opinii można wywnioskować, że są w większości zachwycone tym, co zobaczyły. Nowy film z Tomem Cruisem to emocjonalna jazda bez trzymanki, która trzyma w napięciu od początku do końca i przywraca wysoką stawkę, której brakowało w poprzedniej części. Zdaniem większości jest to satysfakcjonująca konkluzja dla tej sagi, która wiąże wątki pokazane w poprzednich filmach. Nie obyło się bez niesamowicie wyglądających scen akcji, które wedle pierwszych opinii mogą przejść do historii tego gatunku.

Nie obyło się też bez problemów. Akcja się pojawia, porywa i wtłacza adrenalinę do żył u publiczności, ale w filmie jest też cała masa dialogów i momentów przestoju. Z tego powodu produkcja zwalnia szczególnie w środkowej części, co zostało wytknięte przez kilka osób. Na szczęście finał jest wybuchowy i pełen emocji, co pasuje do charakteru całej serii. Scenariusz momentami wydaje się zbyt skomplikowany, ale i to akcja jest w stanie zrekompensować.

Poniżej sprawdźcie kilka pierwszych opinii na temat Mission: Impossible – The Final Reckoning:

Mission: Impossible – The Final Reckoning - EpicFilmGuys Tom Cruise to wieczny król kina akcji! Mission: Impossible – The Final Reckoning podnosi stawkę i oferuje jedne z najbardziej spektakularnych scen akcji, które kiedykolwiek nakręcono. To bardzo satysfakcjonujące podsumowanie ostatnich 30. lat serii. Ten film to powód, dla którego chodzi się do kin.

