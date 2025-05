82 lata, 15 nominacji do Oscara i ani myśli o emeryturze. Nowy projekt wielkiego Martina Scorsese

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Martin Scorsese ponoć pracuje nad nowym projektem, o którym jeszcze nie powiedział mediom. Miałby to być film zatytułowany Midnight Vendetta. Historia ma rozgrywać się około 1890 roku i opowiadać o początkach działania mafii w Nowym Orleanie, gdy do miasta zaczęli napływać sycylijscy imigranci i walczyć o władzę. Co ciekawe, scenariusz autorstwa Erica Rotha, nagrodzonego Oscarem za pracę przy hicie Forrest Gump, ma być już ukończony.

Leonardo DiCaprio w nowym filmie Martina Scorsese

Według źródeł World od Reel w obsadzie Midnight Vendetta jest Leonardo DiCaprio. Nie powinno to dziwić, ponieważ gwiazdor do tej pory zagrał w aż sześciu filmach Martina Scorsese: Aviator, Gangi Nowego Jorku, Czas krwawego księżyca, Wyspa tajemnic, Infiltracja i Wilk z Wall Street. Portal twierdzi jednak, że na razie nie podpisano żadnej umowy. Tydzień temu pojawiło się również w mediach doniesienie, że DiCaprio zrezygnował z filmu Evel Knievel Goes on Tour, by skupić się na nowym projekcie Scorsese.

Martin Scorsese nie myśli o emeryturze

Martin Scorsese ma na koncie 15 nominacji do Oscara i jedną statuetkę za Infiltrację. Choć reżyser ma już 82 lata, nie myśli o emeryturze. Nadal pracuje nad kilkoma projektami jednocześnie, w tym serialami The Devil in the White City i Gangs of New York oraz filmami Roosevelt i The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder. Większość z nich jest jednak jeszcze na etapie przedprodukcji, dlatego to dość zaskakujące, że Midnight Vendetta według doniesień World od Reel ma już ukończony scenariusz.

