Den of Wolves - nowy gameplay już w sieci. Efektowna akcja i hakowanie umysłów

fot. 10 Chambers

Studio 10 Chambers ze Szwecji opublikowało nowy gameplay z Den of Wolves – kooperacyjnej strzelanki z akcją osadzoną w cyberpunkowym Midway City. W materiale możemy zobaczyć między innymi strzelaninę w opuszczonym banku przejętym przez członków gangu Jötunn Guard oraz Dive, czyli mechanikę hakowania neuronów, która zabierze graczy do surrealistycznych, mentalnych wymiarów.

To, co nazywamy The Dive, to sytuacja, w której hakujesz jedną z tych sieci neuronowych, a ona przenosi cię do innego wymiaru, w którym zasady można naginać w dowolny sposób - podobnie jak lokalizację i środowisko ‒ mówi Ulf Andersson, Game Director. ‒ W tym konkretnym Dive parkourujesz w przestrzeni kosmicznej, ale Dive może odbywać się w dowolnym miejscu. Na przykład, obecnie pracujemy nad grą osadzoną w wymiarze horroru, w norweskim lesie, gdzie ścigają cię potwory.

Den of Wolves jest obecnie rozwijane przez twórców i zadebiutuje na Steam w nieokreślonej przyszłości. Twórcy nie podali konkretnej daty premiery, ponieważ, jak wyjaśniają, zależy im na dostarczeniu na rynek jak najlepszej produkcji.