Tak wygląda mutant-dinozaur z Jurassic World: Odrodzenie. Jego wygląd inspirowano klasykami kina

Wiemy, że historia Jurassic World: Odrodzenie osadzona jest na wyspie, na której mieściło się laboratorium pierwszego Parku Jurajskiego. Innymi słowy, to właśnie tutaj powstały pierwsze dinozaury. Jednak podczas eksperymentów popełniono wiele błędów, w wyniku których stworzono nieudane i bardziej niebezpieczne istoty niż te, które ostatecznie uznano za udane. To doprowadziło do porzucenia tego miejsca. Jednym z takich dinozaurów jest zmutowane stworzenie, które stanie się największym zagrożeniem dla bohaterów.

Jurassic World: Odrodzenie - oficjalny zwiastun. Mutacje dinozaurów i tym razem ma być strasznie

Jurassic World: Odrodzenie – tak wygląda mutant

Oficjalnie zapowiedziano, że nowy potwór został zainspirowany trzema ikonicznymi postaciami kina: ksenomorfem z serii Obcy, Rancorem z Powrotu Jedi oraz tyranozaurem z pierwszego Parku Jurajskiego. Ostatni z tych wzorców sprawił, że fani wysnuli prostą teorię – nowy stwór to nieudana próba odtworzenia T-Rexa, zanim ostatecznie udało się go stworzyć.

Co ciekawe, w grudniu pojawiła się grafika koncepcyjna tego mutanta, jednak początkowo uznano ją za zbyt abstrakcyjną, by mogła być prawdziwa. Teraz, po premierze zwiastuna, okazuje się, że idealnie oddaje wygląd potwora. Grafika została opublikowana przez fanowską stronę Jurassic World Fandom na portalu X. Jest to przerobiony szkic koncepcyjny MUTO z Godzilli, stworzony na podstawie dostępnych informacji o wyglądzie mutanta w nowym filmie.

Jurassic World: Odrodzenie pojawi się w kinach w lipcu.