Czy Denis Villeneuve robi dokument dla Netfliksa? Prof. Avi Loeb rozstrzyga sprawę

15 marca br. na stronie Gazety Wyborczej ukazał się znakomity i niezwykle inspirujący wywiad "Astronom z Harvardu: Czas na następną rewolucję kopernikańską. Twierdzę, że nie jesteśmy intelektualnym centrum wszechświata", którego prof. Avi Loeb, dyrektor Instytutu w Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, wieloletni dziekan wydziału astronomii na Uniwersytecie Harvarda, zajmujący się w ostatnim czasie możliwością wyśledzenia cywilizacji pozaziemskich na Ziemi (i przez to nazywany niekiedy "łowcą kosmitów"), udzielił Piotrowi Cieślińskiemu, jednemu z najlepszych dziennikarzy naukowych w Polsce.

W pewnym momencie rozmowy dyskusja zeszła na temat science fiction. Prof. Loeb stwierdził:

Nowy początek Denis Villeneuve Nie lubię science fiction, bo często łamie prawa fizyki. W zasadzie jedynym filmem, który mi się podobał, był „", który opowiada o pierwszym spotkaniu ludzkości z obcymi. Nie wiem, czy pan wie, ale, który go reżyserował, przygotowuje teraz dla Netflixa film dokumentalny o moich badaniach.

Wniosek płynący z tej wypowiedzi był jasny: reżyser obu części Diuny tworzy dla serwisu Netflix dokument, który opowie o badaniach prof. Loeba i jego poszukiwaniu śladów obcych na naszej planecie. Postanowiliśmy jednak zweryfikować tę kwestię.

Czy Denis Villeneuve tworzy dla Netfliksa dokument o prof. Loebie i cywilizacjach pozaziemskich?

W powyższej sprawie skontaktowaliśmy się mailowo z samym prof. Loebem. Naukowiec nie pozostawia złudzeń: Denis Villeneuve ani nie wyreżyseruje, ani nie wyprodukuje dla Netfliksa dokumentu, który byłby poświęcony jego badaniom.

NaEKRANIE.pl udało się jednak dowiedzieć, że gigant streamingu faktycznie przygotowuje film dokumentalny, który skupi się na naukowej działalności prof. Loeba ze szczególnym uwzględnieniem "poszukiwania reliktów cywilizacji pozaziemskich w pobliżu Ziemi", w tym na głośnej wyprawie oceanicznej pracownika Harvardu na dno Oceanu Indyjskiego (wierzy on, że tajemnicze, metalowe kulki znalezione w tej lokacji mogą być fragmentem technologii obcych) i na Projekcie Galileo, poświęconym szukaniu dowodów na życie poza Ziemią (więcej o przedsięwzięciu w tym miejscu).

Istotne jest to, że producentem nadchodzącego filmu dokumentalnego Netfliksa jest Dan Levine, który był także producentem wspomnianego wcześniej, reżyserowanego przez Villeneuve'a Nowego początku z 2016 roku - zakładamy, że właśnie ten fakt w rozmowie z Gazetą Wyborczą chciał podkreślić prof. Loeb.

Co ciekawe, powstaje także sztuka teatralna, która będzie poświęcona badaniom naukowca z Harvardu; nosi ona tytuł "A Piece of Sky", a jej autorem jest Joshua Ravetch. W przeszłości wraz z Carrie Fisher przygotował on wystawiany na Broadwayu monodram "Wishful Drinking", oparty na autobiograficznej książce aktorki.

Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o fascynujących badaniach prof. Loeba, on sam zachęca do zapoznania się z najnowszymi wynikami jego prac i planowanymi przedsięwzięciami w tym miejscu.

