Denis Villeneuve - to będzie nowy film reżysera? Powstaje ekranizacja bestsellera "Nuclear War: A Scenario"

Jak raportuje serwis Deadline, Denis Villeneuve może stworzyć adaptację bestsellerowej i nominowanej do Pulitzera książki "Nuclear War: A Scenario" Annie Jacobsen. Odpowiedzialne za obie części Diuny studio Legendary Entertainment właśnie nabyło prawa do jej ekranizacji. Z doniesień wynika, że kanadyjski reżyser prowadzi w całej sprawie rozmowy. W tej chwili nie jest jasne, czy zostanie on reżyserem, scenarzystą czy producentem (bądź połączy dwie lub trzy wcześniej wspomniane role) projektu.

Istotna informacja: oczekuje się, że Villeneuve zabierze się za to przedsięwzięcie dopiero po nakręceniu Mesjasza Diuny.

O czym jest "Nuclear War: A Scenario"?

Książka Jacobsen utrzymana jest w konwencji non-fiction. Na amerykańskim rynku zadebiutowała ona zaledwie miesiąc temu i już trafiła na listę bestsellerów New York Timesa. Pozycja przedstawia realny scenariusz wydarzeń, do których doprowadziłby wybuch wojny nuklearnej. Autorka kreśli go na podstawie całej serii rozmów przeprowadzonych z ekspertami wojskowymi i cywilnymi, którzy mieli udział w tworzeniu broni bądź znają plan reagowania na wypadek zaistnienia konfliktu z użyciem bomb atomowych.

Amerykańskie portale popkulturowe zauważają, że potencjalny film Villeneuve'a mógłby w pewien sposób dopełnić nagrodzonego 7 Oscarami Oppenheimera w reżyserii Christophera Nolana, przedstawiając to, dokąd zmierza świat w dobie niestabilności politycznej, podczas gdy część krajów dysponuje arsenałem nuklearnym.

Denis Villeneuve - nowy film

Warto zauważyć, że w ostatnim czasie sam Villeneuve wyrażał zainteresowanie realizacją kilku projektów. Są to:

Mesjasz Diuny

Sicario 3

Kleopatra

Spotkanie z Ramą

NaEKRANIE.pl jako jedyny w chwili obecnej serwis na świecie dotarło jednak do wiarygodnych informacji, że Denis Villeneuve tworzy także inną produkcję; na razie możemy zdradzić jedynie, że miałby to być dokument. Więcej rewelacji ujawnimy Wam w najbliższym czasie.

