Kto napisze scenariusz do nowej Wonder Woman? To scenarzystka Supergirl

DC

Według serwisu TheWrap Ana Nogueira napisze scenariusz do nowej Wonder Woman dla DC Studios. Przypomnijmy, że jest też scenarzystką filmu Supergirl, w którym w głównej roli występuje Milly Alcock. Ten tytuł jest obecnie w fazie postprodukcji. Warto dodać, że Nogueira napisała także scenariusz do aktorskiej wersji Teen Titans, nad którym trwają prace przedprodukcyjne. DC Studio nie skomentowało tych doniesień.

Przypomnijmy, że w czerwcu James Gunn, współprezes generalny DC Studios, ogłosił, że powstaje nowy film Wonder Woman. Będzie mieć on zupełnie inny charakter niż to, co widzieliśmy do tej pory. Reboot jest jednym z wielu projektów zaplanowanych dla nowoutworzonego DCU, które zapoczątkował najnowszy Superman, a także serial animowany Koszmarne komando. Następnie w czerwcu 2026 roku zadebiutuje Supergirl w reżyserii Craiga Gillespie'a, która jest oparta na na serii komiksów Toma Kinga. Film ukaże mroczniejszą i bardziej brutalną wersję tej postaci, niż widzowie mogliby się spodziewać.

Ana Nogueira wcześniej napisała scenariusz tylko do krótkometrażowego filmu We win. Ponadto zajmowała się scenariuszami do sztuk teatralnych, jak Empathitrax i Which Way to the Stage. Do tej pory koncentrowała się na karierze aktorskiej. Ostatnio mogliśmy ją oglądać w serialu Hightown, gdzie wystąpiła w 15 odcinkach. Zagrała również w serialach Czarna lista, Pamiętniki wampirów oraz w Michael J. Fox Show.