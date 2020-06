Denzel Washington pomógł bezdomnemu w niebezpieczeństwie

fot. Jennifer Graylock

W czasie pandemii koronawirusa i sprawy Goerge'a Floyda, gdzie praktycznie codziennie słyszymy o złych sytuacjach prosto z USA Denzel Washington i jego ludzki gest sprawiły, że w końcu jakaś dobra wiadomość nadeszła zza oceanu. Laureat Oscara w czasie jazdy samochodem zauważył, jak się potem okazało, bezdomnego mężczyznę na ulicy. Istniało zagrożenie, że jakiś pojazd może go potrącić, wobec tego Washington zatrzymał się i zaprowadził mężczyznę na chodnik. Aktor wezwał policję, ponieważ nie wiedział, czy z bezdomnym jest wszystko w porządku. Rozmawiał z nim i pocieszał aż do momentu przyjazdu stróżów prawa. Mężczyzna został zatrzymany, jednak szybko go zwolniono. Poniżej możecie zobaczyć wideo przedstawiające sytuację.