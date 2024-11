Vaiana 2 już miażdży rekordy box office. Ta postać będzie królową kina w 2024 roku!

fot. materiały prasowe

Vaiana 2 rozpoczęła podbój amerykańskich kin od wtorkowych pokazów przedpremierowych, które zainaugurowały długi, pięciodniowy weekend w Stanach Zjednoczonych z okazji Święta Dziękczynienia. Film pobił rekord najlepszego wyniku z pokazów przedpremierowych w historii animacji Disneya, osiągając 13,8 mln dolarów. To jednocześnie drugi najwyższy wynik w historii filmów animowanych – lepszy wynik osiągnęli jedynie Iniemamocni 2, z kwotą 18,5 mln dolarów. Co ciekawe, Vaiana 2 przebiła także rezultat największego tegorocznego hitu animowanego, czyli W głowie się nie mieści 2.

Vaiana 2 – Box Office

Według szacunków, w pierwszym dniu wyświetlania w Ameryce Północnej film zarobił 54 mln dolarów (w tym doliczamy kwotę z pokazów przedpremierowych). Przekłada się to na nowe prognozy dotyczące pięciodniowego weekendu – Vaiana 2 ma osiągnąć przynajmniej 170 mln dolarów. To znacznie więcej, niż zakładano przed premierą, gdy przewidywano 135 mln dolarów. Gigantyczna popularność pierwszej części przekłada się na sukces kontynuacji, co może jeszcze zwiększyć finalną kwotę. Informatorzy z konkurencyjnych studiów twierdzą, że przebicie 200 mln dolarów w pięć dni to niemal formalność. Istnieje więc duża szansa na pobicie rekordu pięciodniowego otwarcia, który należy do Super Mario Bros (204,6 mln dolarów).

Konkretnych danych ze świata jeszcze nie ma, ale na rynkach zewnętrznych również oczekiwane jest bicie rekordów box office.

Wicked – Box Office

Pomimo silnej konkurencji ze strony animacji Disneya, musical Wicked radzi sobie bardzo dobrze w drugim weekendzie wyświetlania. Dzięki znakomitym opiniom widzów przyciąga tłumy do kin. W ciągu pięciu dni film ma zarobić 92 mln dolarów (61 mln dolarów w trzy dni, co oznacza spadek frekwencji o 46%). Do końca niedzieli przewiduje się, że Wicked zgromadzi na rynku amerykańskim 236,9 mln dolarów.

Gladiator 2 – Box Office

Gladiator 2 nadal radzi sobie solidnie w amerykańskich kinach, odnotowując zaledwie 50% spadek frekwencji. W ciągu pięciu dni zarobi 39,4 mln dolarów (27,3 mln dolarów w trzy dni). Do końca weekendu film ma zgromadzić 106,6 mln dolarów na rynku amerykańskim.