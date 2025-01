Lady Gaga tłumaczy przyczyny porażki Jokera 2. Powód jest banalny

fot. Warner Bros.

Reklama

Joker z 2019 roku w reżyserii Todda Philipsa został obsypany nagrodami, również dla Najlepszego aktora pierwszoplanowego podczas rozdania Oscarów. Produkcja do pewnego momentu była najlepiej zarabiającym filmem dla dorosłych w historii, a kontynuacja - chociaż wielu fanów uważało ją za niepotrzebną - przyciągała zainteresowanie, aby ostatecznie zawieść większość widowni.

Czy tak może wyglądać Superman i Wonder Woman w DCU?

Lady Gaga komentuje porażkę Jokera 2

Joker: Folie a deux to porażka na wielu frontach. Film nie spodobał się krytykom, większości publiczności, a nominacje otrzymał jedynie w kategoriach prześmiewczych i za najgorsze osiągnięcia w dziedzinie kinematografii. Reżyser i Joaquin Phoenix nie wypowiadali się o dotkliwej dla studia porażce (film kosztował 200 mln dolarów, a zarobił jedynie 207.5 mln), ale zrobiła to niedawno Lady Gaga na łamach magazynu Elle, do którego zrobiła sesję zdjęciową.

Ludzie czasem nie lubią niektórych rzeczy. To naprawdę tak proste. Jako artysta musisz pozwolić na to ludziom i być na to gotowym. Trzeba iść naprzód, nawet jeśli coś nie dotarło do ludzi w sposób, na jaki liczyłeś. Kiedy [strach przed porażką] pojawia się w twoim życiu, to trudno nad nim zapanować. Staje się częścią większego chaosu.

Quentin Tarantino o Jokerze 2

Najgorsze filmy 2024