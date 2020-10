Dexter - jaki będzie nowy sezon? Pierwsze informacje!

źródło: materiały prasowe

Dexter zakończył się krytykowanym 8. sezonem, w którym tytułowy bohater sfingował swoją śmierć i udał się na własnowolne wygnanie.

Showrunnerem nowego sezonu liczącego 10 odcinków jest Clyde Phillips, czyli człowiek należący do grupy realizującej pierwsze sezony Dextera. W rozmowie z The Hollywood Reporter potwierdził, że historia rozgrywa się dokładnie tyle lat po wydarzeniach z finału, ile minęło w rzeczywistości.

Tak komentuje pomysł na nowy sezon Dextera:

- Zasadniczo zaczynamy od zera. Nie chcemy, aby był to 9. sezon Dextera. Minie wiele lat od końca do emisji nowego odcinka i ten serial pokaże upływ tego czasu. Jeśli chodzi o zakończenie serialu... To co pokażemy nie będzie mieć żadnego związku z oryginalnym finałem serialu. Dla nas to idealna okazja, by napisać nowy finał - tłumaczy.

Phillps przyznaje, że jest to szansa, by naprawić spuściznę serialu po krytykowanym zakończeniu, ale podkreśla, że nie jest to powód, dla którego się za to zabierają.

- Nie będziemy niczego wymazywać. Nie zdradzimy widzów i nie powiemy: ups, to wszystko było snem. To co się wydarzyło w ośmiu sezonach, naprawdę miało miejsce - mówi.

Przypomnijmy, że nawet sam Michael C, Hall nie był zadowolony z oryginalnego zakończenia. Według informacji z ogłoszenia on i Clyde Phillips są autorami pomysłu na nowy sezon, nad którym pracowali wiele miesięcy.

Dexter - zdjęcia mają ruszyć wiosną 2021 roku.