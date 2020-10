Dexter powraca! Będzie nowy sezon serialu!

Źródło: materiały prasowe

To jest oficjalna informacja. Stacja Showtime zamawia nowy sezon popularnego serialu Dexter. Ma liczyć on 10 odcików, a Michael C. Hall powróci w tytułowej roli Dextera Morgana.

Clyde Phillips, czyli człowiek, który był jednym z showrunnerów pierwszych sezonów, powraca za sterami serialu. Prace na planie mają ruszyć zimą, a premiera odbędzie się jesienią 2021 roku.

W oświadczeniu Gary'ego Levine'a, szefa stacji Showtime czytamy, że Dexter był dla jego telewizji przełomowy.

- Powrócilibyśmy do tej unikalnej postaci tylko wtedy, gdy będziemy mieć genialny pomysł godny oryginalnego serialu. Z radością informuję, że Clyde Phillips i Michael C. Hall go znaleźli. Nie mogę się doczekać, jak to nakręcimy i pokażemy światu.

Przypomnijmy że Dexter miał premierę w 2006 roku i był emitowany przez 8 sezonów. Finał został wyemitowany 22 września 2013 roku. Rozmowy na temat potencjalnej kontynuacji Dextera były prowadzone od 2014 roku.

Szczegóły historii nowego sezonu nie zostały ujawnione.