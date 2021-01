Dexter - Michael C. Hall tłumaczy, dlaczego to właściwy czas na powrót serii

źródło: materiały prasowe

Dexter już wkrótce powróci w nowej odsłonie. Nadchodzący dziewiąty sezon zatrzeć ma złe wrażenie, jakie pozostawił po sobie finał ósmej serii. Przypomnijmy, że wielu widzów uznało poprzednie zakończenie za niesatysfakcjonujące. Do grona osób rozczarowanych dotychczasowym zamknięciem należał również odtwórca głównej roli Michael C. Hall. Jak się okazuje, aktor był już kilkakrotnie zapraszany do powrotu do kreacji Dextera. W jednym z ostatnich wywiadów Michael C. Hall wyznał jednak, że poprzednie koncepcje nie były wystarczająco dobre, by skłonić go do ponownego wcielenia się w postać seryjnego mordercy. Aktor przyznał, że dopiero teraz nastał właściwy czas, a nowa nowa koncepcja jest najlepsza.

Nieoficjalnie wielokrotnie różni ludzie przedstawiali mi swoje pomysły. Pojawiły się natomiast trzy oficjalne koncepcje nowego sezony, lecz żaden z nich nie wydawał się właściwy - przyznał Michael C. Hall.

Dalej aktor opowiedział o walorach nadchodzącego sezonu:

Aktualna koncepcja ma związek z czasem, który upłynął. Akcja toczyć będzie współcześnie, po tylu latach, ile naprawdę minęło od finału ósmego sezonu. Istotne jest też to, że nad sezonem pracuje zespół kreatywny, który odpowiadał za pierwsze serie. Wrócił Clyde Phillips, czyli showrunner czterech pierwszych sezonów. Marcos Siega zaś jest jednym z reżyserów i zapowiedział, że nakręcimy serial jak dziesięciogodzinny film. To wszystko zasługa scenariusza i odpowiedniego czasu. Zawsze czułem, że kiedyś nadejdzie właściwy moment. I właśnie teraz nastał. Jestem podekscytowany. Byłem już nawet odwiedzić plan zdjęciowy. To się dzieję naprawdę.

9. sezon serialu Dexter liczyć będzie 10 odcinków. Ekipa wchodzi na plan w lutym 2021.