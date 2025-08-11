Reklama
Spider-Man 4 z tajemniczymi postaciami Marvela? Tom Holland jeździ na czołgu

Marvel w filmie Spider-Man 4 może pokazać znane już z MCU postacie, o których obecności jeszcze nawet nie spekulowano. Pojawiło się także nagranie z planu Całkiem nowego dnia, na którym widzimy m.in. Toma Hollanda na czołgu. 
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
Spider-Man: Całkiem nowy dzień MCU
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
Spider-Man: Całkiem nowy dzień MCU
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Spider-Man: Całkiem nowy dzień Marvel/Sony
Prace nad filmem Spider-Man 4 ruszyły pełną parą. Do sieci właśnie trafiło wideo dokumentujące pierwszy dzień na planie zdjęciowym, które pokazuje Toma Hollanda w akcji - portretowany przez niego Pajączek próbuje choćby włamać się do czołgu poruszającego się ulicami Nowego Jorku. Sam aktor ujawnia, że przywdziewając nowy już kostium bohatera czuł się "inaczej", by później zapewnić o tym, iż "da z siebie wszystko". Spójrzcie sami:

Wśród scooperów krążą także kolejne spekulacje na temat produkcji Spider-Man: Całkiem nowy dzień. MyTimeToShineHello przekonuje, że na ekranie zobaczymy znane z MCU postacie - zarówno złoczyńców, jak i bohaterów, o których obecności jak do tej pory nie raportowano. Choć nie jest jasne, o kogo chodzi, Jeff Sneider z podcastu The Hot Mic donosi, że "wciąż słyszy o pojawieniu się Jean Grey", której nowa wersja w filmie o Pajączku mogłaby zadebiutować w Kinowym Uniwersum Marvela. 

Jak się również okazuje, istnieje bardzo prosty powód, dla którego widoczny na materiałach z planu ekwipunek Spider-Mana wygląda inaczej niż w poprzednich filmach: Peter Parker miał go stworzyć zupełnie samemu, bez wykorzystywania technologii Tony'ego Starka.

MCU - ranking najbardziej irytujących postaci z filmów i seriali Marvela

arrow-left Karli Morgenthau Marvel arrow-right
Karli Morgenthau
Eternals
Hawkeye
Spider-Mana
Spider-Man Homecoming
Avengers: Endgame
Mrs. Marvel
Kapitan Marvel
Thor: Mroczny świat
Thor
She-Hulk
Loki
Ant-Man i Osa
Thor: Miłość o grom
Iron Man 3
Hulk
Spider-Man
Czarna wdowa
She-Hulk
Spider-Man
Czarna wdowa
Iron Man 2
Hawkeye
Eternals
WandaVision
WandaVision
WandaVision
Iron Man 3
Falcon i Zimowy Żołnierz
Iron Man 3
She-Hulk
Mrs. Marvel
She-Hulk
She-Hulk

Spider-Man: Całkiem nowy dzień wejdzie na ekrany kin 31 lipca przyszłego roku.&nbsp;

Źródło: Hollywood Reporter/MyTimeToShineHello

Powiązane filmy
2026
Spider-Man: Całkiem nowy dzień
Spider-Man: Całkiem nowy dzień Przygodowy

