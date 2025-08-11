Spider-Man 4 z tajemniczymi postaciami Marvela? Tom Holland jeździ na czołgu

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel/Sony

Reklama

Prace nad filmem Spider-Man 4 ruszyły pełną parą. Do sieci właśnie trafiło wideo dokumentujące pierwszy dzień na planie zdjęciowym, które pokazuje Toma Hollanda w akcji - portretowany przez niego Pajączek próbuje choćby włamać się do czołgu poruszającego się ulicami Nowego Jorku. Sam aktor ujawnia, że przywdziewając nowy już kostium bohatera czuł się "inaczej", by później zapewnić o tym, iż "da z siebie wszystko". Spójrzcie sami:

Wśród scooperów krążą także kolejne spekulacje na temat produkcji Spider-Man: Całkiem nowy dzień. MyTimeToShineHello przekonuje, że na ekranie zobaczymy znane z MCU postacie - zarówno złoczyńców, jak i bohaterów, o których obecności jak do tej pory nie raportowano. Choć nie jest jasne, o kogo chodzi, Jeff Sneider z podcastu The Hot Mic donosi, że "wciąż słyszy o pojawieniu się Jean Grey", której nowa wersja w filmie o Pajączku mogłaby zadebiutować w Kinowym Uniwersum Marvela.

Jak się również okazuje, istnieje bardzo prosty powód, dla którego widoczny na materiałach z planu ekwipunek Spider-Mana wygląda inaczej niż w poprzednich filmach: Peter Parker miał go stworzyć zupełnie samemu, bez wykorzystywania technologii Tony'ego Starka.

MCU - ranking najbardziej irytujących postaci z filmów i seriali Marvela

Spider-Man: Całkiem nowy dzień wejdzie na ekrany kin 31 lipca przyszłego roku.