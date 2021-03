Dexter - czy powstanie 10. sezon? Michael C. Hall odpowiada

fot. Showtime

Po ośmioletniej przerwie powstaje 9. sezon kontrowersyjnego serialu Dexter, który opowiada o seryjnym mordercy. W tytułową rolę ponownie wcieli się Michael C. Hall. Akcja przeniesie się do fikcyjnego miasteczka Iron Lake w stanie Nowy Jork. Nowa seria będzie liczyć 10 odcinków.

Michael C. Hall w wywiadzie dla NME opowiedział o swoich wrażeniach z powrotu do tej roli.

Nie mogę doczekać się, aby znowu wcielić się w Dextera. Sam nie wiem czego się spodziewać. Nigdy wcześniej nie wracałem do roli po tak długim czasie. Zobaczymy, jak to będzie widzieć Dextera w zupełnie innym kontekście. Nadszedł czas, aby dowiedzieć się, co się do cholery z nim stało.

Powracając do roli Dextera aktorowi zależało, aby historia była warta opowiedzenia. Istnieje też szansa, że przy odpowiednich okolicznościach 9. sezon nie okaże się ostatnim.

Nie chcę powiedzieć "na pewno", wiesz? Zobaczmy. Teraz jest pewne, że będzie 10 nowych odcinków.

Ekipa filmowa na początku lutego weszła na plan zdjęciowy w Massachusetts. Obok Halla w nowym sezonie serialu zagrają również Clancy Brown jako Kurt Caldwell, Jamie Chung jako Molly i Oscar Wahlberg jako Zach. Clyde Phillips, który był showrunnerem pierwszych czterech serii Dextera, będzie ponownie pełnić tę funkcję przy nowych odcinkach.