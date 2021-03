Dexter - pierwsze zdjęcie z 9. sezonu. Jak po latach wygląda Dexter Morgan?

fot. Showtime

Dexter to jeden z najbardziej popularnych seriali Showtime, a do 2013 roku powstało aż osiem sezonów produkcji z Michaelem C. Hallem w roli seryjnego mordercy. W październiku 2020 stacja ogłosiła, iż powstanie dziewiąta i tym samym ostatnia seria opowiadająca o losach Dextera Morgana. Tymczasem do sieci trafiło już pierwsze zdjęcie z nadchodzącej produkcji.

Prace nad 9. sezonem serialu Dexter trwają już od kilku tygodni - na początku lutego ekipa weszła na plan w Massachusetts. Akcja nadchodzącej produkcji jest zaś osadzona w fikcyjnym miasteczku Iron Lake w stanie New York. Nowa odsłona liczyć będzie 10 odcinków i ma wynagrodzić fanom nie najlepiej przyjęty finał 8. sezonu.

Poniżej prezentujemy pierwsze zdjęcie z 9. sezonu serialu Dexter.

Dexter - zdjęcie z 9. sezonu

fot. Showtime

Przypomnijmy, że w antagonistę w 9. odsłonie produkcji Showtime zagra Clancy Brown, który wcieli się w nieoficjalnego burmistrza Iron Lake. W obsadzie znalazła się również Julia Jones, która sportretuje Angelę Bishop - szefową policji o indiańskim pochodzeniu, a Alano Miller wcieli się w sierżanta policji i trenera wrestlingu w liceum w Iron Lake. W serialu grają także Johnny Sequoyah, Jack Alcott oraz Jamie Chung.

Dexter - premiera 9. sezonu została zaplanowana na jesień 2021.